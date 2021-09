Homem é preso suspeito de instalar câmera em quarto de menina de 12 anos

Durante a operação em Santos Dumont, na Zona da Mata, a Polícia Civil apreendeu equipamentos de TV Box, câmeras e o celular do investigado (foto: Polícia Civil/Divulgação) Um homem de 43 anos foi preso em Santos Dumont, na Zona da Mata mineira, suspeito de ter instalado câmeras em duas residências, sendo que uma das vítimas tem apenas 12 anos . O detido atuava como vendedor e instalador de um equipamento conhecido como TV Box, que transforma um televisor simples em smart TV. A Polícia Civil divulgou o caso nesta terça-feira (21/9), mas a prisão ocorreu na noite de ontem.

“Aproveitando-se do desconhecimento técnico das vítimas, ele dizia que o aparelho não filmava e nem monitorava, servindo apenas para garantir o bom funcionamento da TV Box”, detalha a Polícia Civil mineira.

No entanto, por meio do celular do autor, os policiais identificaram que o mesmo acompanhava as imagens em tempo real.

Garota de 12 anos

Na casa da menina de 12 anos, os policiais civis encontraram o equipamento instalado no quarto dela. Já na segunda residência, uma mulher, que não teve a idade confirmada, estranhou o fato do homem instalar as câmeras de monitoramento e decidiu acionar a autoridade policial depois que ele foi embora.

Quando os policiais chegaram, o suspeito foi chamado novamente ao local pela vítima, simulando um pedido de manutenção nos equipamentos instalados. Ao chegar na residência, ele foi surpreendido com a presença da polícia e preso em flagrante.

Prisão e apreensões

À reportagem, a Polícia Civil confirmou na tarde desta terça-feira que o homem foi encaminhado para uma unidade prisional. Já os equipamentos de TV Box, câmeras e o celular do investigado foram apreendidos.