Minas: acordo altera normas de intervenção ambiental na Mata Atlântica

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assinando acordo com MPMG sobre a Mata Atlântica, nesta segunda-feira (20/09) (foto: Cecília Pederzoli/TJMG)





A decisão foi tomada após Ação Civil Pública proposta pelo MPMG e o termo foi chancelado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) durante cerimônia na sede do Poder Judiciário. A emissão de autorizações para intervenções ambientais dentro do bioma Mata Atlântica vai retornar às mãos do Governo, ficando a cargo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad) e ao Instituto Estadual de Florestas (IEF).







De acordo com o procurador-geral do Ministério Público, Jarbas Soares, o acordo além de contribuir economicamente, é essencial para a regularização ambiental em Minas Gerais. "Com diálogo, foi possível resolver uma ação que tramitava há quase oito anos. Construímos uma solução adequada para a proteção deste bioma tão importante que Minas Gerais ainda resguarda. Este acordo histórico traz segurança jurídica ambiental, social e econômica para o Estado, de forma a garantir o crescimento econômico com a necessária proteção dos recursos ambientais, em especial da Mata Atlântica", afirmou.





A reportagem tentou contato com a AMDA e a SOS Amazônia, mas não teve sucesso. A matéria será atualizada caso receba retorno.





Nesta segunda-feira (20/9), o Governo de Minas e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) assinaram acordo que impõe regularização sobre as áreas de supressão da Mata Atlântica no estado. Essas autorizações estavam suspensas há cerca de oito anos, pois as intervenções ambientais precisavam de licenciamento ambiental.