Polícia Federal de MG apreende 202 quilos de cocaína no interior de SP

Droga estava escondida nos pneus do caminhão de carga (foto: Polícia Federal/Divulgação )

Em ação conjunta com as delegacias da PF de Barra do Garças, no Mato Grosso, e de Marília, interior de São Paulo, com apoio da PM Rodoviária de SP, a Polícia Federal de Belo Horizonte prendeu, no último final de semana, um homem que transportava 202 quilos de cloridrato de cocaína.

A operação teve início na manhã de domingo (12/9), quando a PF fez contato com as demais delegacias e guarnições, compartilhando as informações de que dispunha.

A partir daí, as rodovias mineiras e paulistas passaram a ser monitoradas e um caminhão com placa de Campo Grande foi abordado na altura da cidade de Adamantina, no interior paulista.

A revista no veículo revelou 202 quilos da droga, em tabletes. Tudo estava dentro dos pneus do veículo. O motorista foi levado à Delegacia de Polícia Federal em Marília, onde foi autuado em flagrante pelo crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei de drogas), que prevê prisão de cinco a 15 anos, com pena aumentada pela interestadualidade do delito.