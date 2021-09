Manifestações tentam fechar rodovias no Triângulo e Alto Paranaíba

Manifestação na BR-365, em Ituiutaba (foto: Reprodução/Redes sociais) Protestos na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba foram impedidos de fechar o tráfego em rodovias nesta terça-feira, feriado de 7 de setembro, em comemoração à Independência do país. Tanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) quanto concessionárias monitoraram as movimentações do tipo para evitar o fechamento das vias.

No trevão da BR-365, no município de Ituiutaba, cerca de 15 pessoas em seis carros e três carretas tentaram impedir parte do trânsito. Entretanto, com a chegada da PRF, foi garantida a passagem de veículos de passeio pelo local. Os manifestantes ficaram no trecho entre 9h30 e 11h30.



Também na BR-365, na entrada da cidade de Patrocínio, houve manifestação, mas as forças de segurança também garantiram a passagem de motoristas pelo local.



Já na BR-050, na altura do município de Uberaba, durante a madrugada também houve uma tentativa de fechamento do trânsito com um pequeno grupo de manifestantes. Mais um vez, a PRF, junto a concessionária, atuou para impedir a ação. A movimentação durou cerca de 20 minutos perto das 3h.



Manifestação contrária

Em Uberlândia, às margens da BR-050, já no perímetro urbano, a polícia registrou apenas uma tentativa com queima de pneus em protesto contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), o que também foi controlado sem grandes consequências para o tráfego.