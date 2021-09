Polícia indicia homem que matou vizinho por ciúmes da ex

Policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa estão na captura do matador (foto: PCMG)

Um homem de 46 anos foi indiciado pela Polícia Civil, pelo assassinato de seu vizinho, de 42 anos. O crime ocorreu no último dia 6 de julho, no Bairro Granja de Freitas, na Região Leste de Belo Horizonte. A acusação é de homicídio qualificado. O indiciamento acontece, mesmo com o suspeito não tendo sido preso, pois está foragido. Uma ordem de prisão preventiva foi emitida pela Justiça.

O crime foi presenciado por diversas testemunhas. Segundo a polícia, existia um desentendimento entre os dois vizinhos. Um dos motivos apurados seria o fato de que o autor do crime tinha ciúmes de sua ex-companheira, com quem o vizinho passou a ter contato, o que teria aumentado a animosidade entre eles.

No dia do crime, depois de atingir a vítima, que segundo as testemunhas, já teria caído desacordada depois dos primeiros golpes, o suspeito continuou a agredi-la. Em seguida, fugiu do local e deixou para trás a barra de ferro usada para cometer o crime.