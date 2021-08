Prefeitura de BH fecha acordo e vai assumir construção de escape no Anel

Anel Rodoviário contará com uma área de escape de 300 metros na 'descida do Betânia', na Região Oeste de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 11/01/2018)









O acerto foi feito entre o prefeito Alexandre Kalil (PSD) e o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. O convênio entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o município já está sendo preparado e deve ser assinado nos próximos dias. A minuta dará o sinal verde para a contratação e execução do projeto, que foi elaborado pela BHTrans.





Ainda de acordo com a Prefeitura de BH, a previsão é que os trabalhos tenham duração de 90 dias com máquinas na pista. Os R$ 2 milhões serão custeados pelo próprio Executivo municipal.



Conversas

Em audiência pública realizada pela Comissão de Desenvolvimento Econômico, Transporte e Sistema Viário da Câmara Municipal de Belo Horizonte, na quinta-feira passada (19/8), um representante da Via 040, concessionária que administra o Anel Rodoviário entre o Olhos d’Água e o Bairro Califórnia, já havia adiantado que o projeto da BHTrans já estava aprovado junto à empresa. Também houve aval da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).



O diretor de Relações Institucionais da Via 040, Frederico José Souza, também destacou que o encerramento da concessão do trecho atualmente administrado pela concessionária deve se encerrar no primeiro semestre de 2023, uma vez que uma nova licitação deve ser feita em outro molde. O governo federal planeja dividir o trecho entre Rio de Janeiro e Brasília da seguinte forma: Rio de Janeiro/Belo Horizonte e Belo Horizonte/Brasília.



Já José Carlos Medanha Ladeira, diretor de Sistema Viário da BHTrans, disse, na ocasião, que um acordo de cooperação técnica havia sido firmado com o DNIT.



Acidentes e Rodoanel

O Anel Rodoviário de BH se tornou palco de graves acidentes, sobretudo no trecho entre a BR-040 e o trevo do Bairro Betânia. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), entre janeiro e junho deste ano foram registrados 924 acidentes nos 27 quilômetros da via, sendo que 352 deles registraram vítimas.



Na tentativa de aliviar o trânsito no Anel Rodoviário, sobretudo de veículos pesados, o governo de Minas pretende construir o Rodoanel de Belo Horizonte, que promete ligar a BR-040, na altura de Brumadinho, até a BR-381, em Sabará. O percurso também passaria por Betim.



Parte dos valores oriundos da indenização de R$ R$ 37,68 bilhões acordada em fevereiro entre a mineradora Vale e governo de Minas Gerais em virtude da tragédia de Brumadinho, deve bancar o início das obras O Executivo estadual crê que a estrutura pode impulsionar o desenvolvimento econômico de municípios do entorno da capital e atrair investimentos às cidades.



A expectativa é publicar o edital do Rodoanel em novembro, promovendo a licitação em março de 2022. O traçado da obra, no entanto, ainda não está definido.

Devem começar, na primeira quinzena de setembro, a construção da área de escape no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do Bairro Betânia, na Região Oeste da capital mineira. A prefeitura divulgou, nesta quinta-feira (26/8), que fechou um acordo com o governo federal para assumir os trabalhos, que estão orçados em torno de R$ 2 milhões e que serão executados pela Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap).