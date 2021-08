Seleção de moradores de Guaxupé para testar ButanVac será nesta semana

Vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan já tem doses prontas, aguardando apenas conclusão dos testes (foto: Governo de SP/Divulgação) Os moradores de Guaxupé que querem ser voluntários nos testes clínicos da ButanVac - a primeira vacina 100% brasileira - já podem fazer a inscrição no site da prefeitura . A seleção vai ocorrer ainda nesta semana para uma segunda etapa que será realizada até o dia 2 de setembro. Os detalhes foram divulgados nesta quarta (25/8) pelo governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB).

Serão selecionadas as primeiras 400 pessoas que se encaixam nas regras desejadas pela pesquisa. Quem vai fazer a triagem é a equipe do Butantan, mas a secretaria de saúde de Guaxupé será a responsável por entrar em contato com as pessoas que forem "aprovadas".

A previsão é de que os voluntários passem por esse processo de triagem entre 31 de agosto e 2 de setembro. A primeira dose da vacina deve ser aplicada até a primeira quinzena de setembro. A segunda dose está prevista para acontecer até o meio de outubro.

Testes clínicos

Doria detalhou como estão sendo realizados os testes clínicos da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan, na capital paulista. O governador paulista explicou que esse processo de testagem da ButanVac conta com três passos.

A etapa A já tem 418 voluntários que foram selecionados em Ribeirão Preto (município paulista a 450km da capital), e vai contar com mais 400 moradores de Guaxupé, que serão selecionados. O objetivo é aplicar, em metade deles, a ButanVac, e na outra metade a Coronavac, para avaliar a segurança e a dose ideal de imunizante. Diferentemente de outros testes, não haverá placebo (soro fisiológico, no caso).

Já as etapas B e C vão avaliar a resposta imune e envolverão mais de 5 mil voluntários (que podem ser de cidades paulistas ou até mesmo mineiras, mas ainda não houve a divulgação dessa parte do plano). A partir daí será feita a comparação entre o desempenho da nova vacina do Butantan contra a COVID-19 e outros imunizantes, além do teste de efetividade contra as variantes que já existem.

"O envolvimento da população de Guaxupé nesta fase do estudo será extremamente importante para continuidade da pesquisa, contribuindo para que possamos avaliar os resultados da ButanVac de maneira mais eficaz", afirmou Dimas Covas na entrevista coletiva.

ButanVac

A Butanvac é desenvolvida a partir de um coronavírus desativado. Como este vírus infecta aves e é inofensivo em humanos, ele replica muito bem em ovos embrionados de galinhas

Além de ser barata e muito disseminada, essa técnica é uma especialidade do Butantan. O instituto produz anualmente 80 milhões de vacinas da gripe usando ovos - que são distribuídas em Minas Gerais, por exemplo, e estão disponíveis para toda a população.