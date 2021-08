Inabilitado e embriagado, homem dirige em rodovia com amigo no capô

O teste do bafômetro feito pelo motorista indicou 0,52 mg/l (foto: Ilustrativa - Polícia Militar Rodoviária/Divulgação) presos após uma “brincadeira” inconsequente e ilegal em plena rodovia, no município de Patrocínio, no Alto Paranaíba. Um homem de 33 anos se deitou no capô do carro, enquanto o outro, de 36 anos, conduziu o veículo pela MG-188 na noite desse sábado (14/8). Detalhe: o condutor estava embriagado e era inabilitado, segundo a PM. Dois amigos foramapós uma “” inconsequente e ilegal em plena rodovia, no município de, no Alto Paranaíba. Um homem de 33 anos se deitou nodo carro, enquanto o outro, de 36 anos, conduziu o veículo pela MG-188 na noite desse sábado (14/8). Detalhe: o condutor estava embriagado e era inabilitado, segundo a PM.

Voyage. Os agentes, então, pararam o automóvel e, assim que conversaram com o condutor, perceberam sinais de embriaguez - tais quais fala desconexa, andar cambaleante, olhos vermelhos e hálito etílico.



LEIA MAIS 20:29 - 15/08/2021 Adultos pulam para salvar criança em cachoeira e acabam morrendo

18:58 - 15/08/2021 Policiais vão abastecer viatura e acabam apreendendo 5 toneladas de maconha

18:39 - 15/08/2021 Camisas comemorativas falsificadas do Galo são apreendidas pela polícia CNH) ou mesmo permissão para dirigir (PPD).



Cachaça e cerveja Os policiais militares relataram que faziam patrulhamento pela estrada quando, por volta das 23h, se depararam com a cena: um homem sendo levado no capô de um. Os agentes, então, pararam o automóvel e, assim que conversaram com o condutor, perceberam sinais de- tais quais fala desconexa, andar cambaleante, olhos vermelhos e hálito etílico.O homem, então, fez o teste do bafômetro, que apontou embriaguez de 0,52 mg/l. Além disso, os policiais descobriram que o motorista não tinha a Carteira Nacional de Habilitação () ou mesmo permissão para dirigir (PPD).

Já o homem que estava no capô era habilitado e confessou, aos militares, que era dono do carro. A dupla também admitiu aos agentes que tinha ingerido bebida alcoólica (cerveja e cachaça) durante confraternização no distrito de Martins. A polícia não informou se os envolvidos justificaram o motivo de tal “brincadeira”.

A dupla foi presa em flagrante e conduzida para a delegacia de Polícia Civil de Patrocínio. O homem de 36 anos foi autuado por entregar a direção para pessoa inabilitada. Já o rapaz de 33 anos por dirigir sem a CNH e por embriaguez ao volante. Além disso, responderão por transporte de passageiro na parte externa de veículo.