Skatistas de Araxá amargam com condições precárias e pedem melhorias

Pista de skate na avenida Divino Alves Ferreira apresenta problemas estruturais: prefeito se comprometeu a visitar espaço (foto: Felipe Madeira) skate em Tóquio, durante a Olimpíada, ainda são uma realidade distante em Araxá, no Alto Paranaíba. Aproveitando a visibilidade impulsionada pelas três medalhas brasileiras, skatistas da cidade conseguiram se reunir com o prefeito - e receberam promessas de apoio na prática do esporte. O investimento e os holofotes recebidos peloem Tóquio, durante a, ainda são uma realidade distante em, no Alto Paranaíba. Aproveitando a visibilidade impulsionada pelas três medalhas brasileiras, skatistas da cidade conseguiram se reunir com o prefeito - e receberamde apoio na prática do esporte.

Na reunião entre representantes da associação e o prefeito Robson Magela (Cidadania), foram reivindicados:

reestruturação da pista na avenida Divino Alves Ferreira;

da pista na avenida Divino Alves Ferreira; disponibilização de transporte para que os atletas possam competir em campeonatos regionais e nacionais;

para que os atletas possam competir em campeonatos regionais e nacionais; desenvolvimento de campeonatos para o fomento do turismo esportivo, incentivo à prática do esporte através de projetos sociais;

para o fomento do turismo esportivo, incentivo à prática do esporte através de projetos sociais; criação de setor dentro da Secretaria de Esportes para promoção dessa e outras modalidades de esportes radicais;

dentro da Secretaria de Esportes para promoção dessa e outras modalidades de esportes radicais; um local mais central para a instalação de obstáculos para a prática do skate.

Após ouvi-lás, o gestor municipal se comprometeu a percorrer com os skatistas, na próxima quinta-feira (12/8), os principais pontos da cidade para que possa encaminhar cada demanda às secretarias responsáveis.

“A Olimpíada tem mostrado a luta desses jovens atletas que muitas vezes não têm apoio e, ainda assim, conseguem fazer bonito em competições mundiais. Nossa gestão está aqui para somar”, destacou o prefeito.

Promessa



Robson ainda reiterou sobre a iniciativa do grupo procurar a prefeitura com uma pauta bem alinhada. “E fiz esse comprometimento de dar todo o respaldo que estiver ao nosso alcance para que o esporte possa se desenvolver e ter o merecido reconhecimento aqui em Araxá”, acrescentou.

Na reunião, grupo de skatistas reivindicou à prefeitura pautas de apoio à promoção do esporte na cidade (foto: Prefeitura de Araxá / Divulgação)

“Esta abertura que estamos tendo com a prefeitura é inédita em Araxá, é muito importante para nosso grupo. A gente vê que há uma mudança no olhar sobre a prática do skate por parte desta gestão. E, tendo esse suporte, a gente consegue levar o esporte para as próximas gerações”, afirmou Rafael Alves.

A reunião também contou com a presença do secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), do presidente da Câmara Municipal, Raphael Rios, e da vereadora Maristela Dutra.