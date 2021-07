Betim: quatro homens suspeitos de matar criança de 11 anos são indiciados

Na foto, a bicicleta da vítima (foto: Polícia Civil/ divulgação)

Coletiva de imprensa ocorreu nesta quarta-feira (28/7) (foto: Polícia Civil/ divulgação)

Quatroforam indiciados pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)deuma, de, em, Região Metropolitana. As informações sobre a investigação foram divulgadas na manhã desta quarta-feira (28/7). Os acusados de matar o menino ofereceram à família da vítima para pagar o velório, já que a criança teria sido atingida por engano.O crime ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano, no. Os suspeitos chegaram em dois carros, atirando em várias direções. Nesse momento, a criança de 11 anos andava de bicicleta pela rua, quando foi atingida por um disparo nas costas, que transfixou pelo pescoço."O segundo carro ainda passou por cima dada vítima, sendo a criança arrastada pelo veículo, tanto é que ela teve escoriações pelo corpo relativas a esse arrastamento", detalhou o delegado Otávio Luiz de Carvalho.A vítima foi socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital.De acordo com a investigação da Polícia Civil, a motivação para o crime seria uma disputa relacionada comentre criminosos doe traficantes daquela área."Existe, há algum tempo, umentre facções rivais pelo controle do tráfico na região. Já havia ocorrido, outras vezes, desses traficantes passarem atirando, com ataques pelos dois lados", conta o delegado.O indiciamento dos suspeitos, de 19, 20, 22 e 25 anos, foi pore outros seisOs investigados também irão responder por associação criminosa armada e disparo de arma de fogo em via pública.