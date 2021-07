BH: Igrejas celebram o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas

Dia de São Cristóvão é celebrado em 25 de julho (foto: 25/07/2018 - Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)





Na Arquidiocese de Belo Horizonte, a Paróquia São Cristóvão, no bairro de mesmo nome, celebra o padroeiro com programação especial. As missas ocorrem às 7h, 9h, 15h e 18h, seguidas da bênção dos motoristas e de seus carros.









Em mensagem aos fiéis católicos, o vigário episcopal da Região Nossa Senhora da Conceição, padre Antônio Moacir, ressalta que, além de pedir proteção, é importante ter atenção redobrada enquanto se dirige.





“É importante lembrar que sempre pedimos esta proteção a São Cristóvão, mas também precisamos ter esse cuidado, esse carinho, porque somos portadores de Cristo. O cuidado que todos nós devemos ter no trânsito, isso é importante. A nossa atenção, nosso cuidado, estar sempre atento na legislação, respeitando os sinais de trânsito, atentos a todo movimento que é importante na circulação das nossas ruas, estradas por onde passamos”, disse.





O padre reforça: “Não podemos deixar despercebido, é necessário estarmos muito conscientes, por isso também nós sempre pedimos a proteção de São Cristovão, mas é necessário que estejamos atento com a nossa saúde, o nosso sono, para que também da nossa parte, façamos um caminho de consciência de proteger os nossos irmãos.”





O vigário episcopal Antônio Moacir acredita que o cuidado e atenção redobrada aliados à fé são potentes para proteger cada um no trânsito. “Nós somos portadores de vidas, portadores de mercadorias, mas também nós somos portadores de Cristo. Um bom caminho que fazemos, nós também estamos levando esta presença do Cristo a todos os irmãos e irmãs”, conclui.





São Cristóvão

São Cristóvão nasceu no século 3, provavelmente, na Síria. A devoção a ele é uma das mais antigas e populares. Há centenas de igrejas dedicadas ao santo em todo o mundo. Cristóvão em grego significa 'aquele que carrega o menino Jesus'.





Suas virtudes despertavam admiração. Queria servir a um rei que fosse muito poderoso, mas percebeu que seguir a cruz era seu destino. Converteu-se ao Cristianismo e passou a vida ajudando os viajantes na travessia de um rio.





São Cristóvão é conhecido como o protetor dos viajantes e dos motoristas.

Programação

A Paróquia São Cristóvão celebra, no dia 25 de julho, a 71ª da Festa de seu Padroeiro

Missas: 7h, 9h, 15h e 18h

Procissão: após a celebração das 18h ( os fiéis acompanharão a procissão em seus carros).

Agendamento: 3444-1191.

Endereço: Praça São Cristóvão s/n – Bairro São Cristóvão, Belo Horizonte.

A celebração da data é feita em outras igrejas. Confira a programação completa da Festa de São Cristóvão no site da Arquidiocese de Belo Horizonte

Nos táxis, caminhões ou ônibus. Presença constante dentro dos veículos de transporte, a imagem deé ainda mais engrandecida neste domingo (25/7), quando é celebrado o dia dodos. São Cristóvão é umque reúne devotos em todo o mundo.