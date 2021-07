Polícia prende homem e mulher por abuso de vulneráveis no Norte de Minas

A delegada Gessiane Cangussu e equipe da Delegacia de Mulheres de Janaúba (foto: PCMG)

Um homem de 50 anos, e uma mulher, de 30, foram presos em Verdelândia, no Norte de Minas, nesta sexta-feira (3/7). Eles são suspeitos de crimes sexuais contra adolescentes. A dupla é investigada por estupro de vulnerável e favorecimento da prostituição infanto-juvenil, bem como por fornecimento de bebida alcoólica a menores de 18 anos.

A delegada Gessiane Cangussu pediu a prisão dos suspeitos. Segundo ela, as provas colhidas são contundentes. A mulher, conforme apurado, era responsável por aliciar as jovens. “Ela saía com as adolescentes e os envolvidos para festas, bares e motéis", afirmou a delegada.

O homem preso é um ex-motorista dode Verdelândia, e teria participação tanto no aliciamento quanto nos abusos sexuais.

Segundo levantamento da Polícia Civil, a mulher emprestava a própria residência para que duas adolescentes mantivessem relação sexual com homens em troca de dinheiro. Cada programa custava R$ 15.

Outras duas pessoas, que ainda não foram presas, também estão envolvidas, segundo a delegada. Essas pessoas já foram indiciadas e são procuradas pela polícia.

As investigações e os mandados de prisão foram cumpridos por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Janaúba. Os suspeitos foram indiciados pela prática de crimes de estupro de vulnerável; favorecimento da prostituição; fornecimento de bebida alcoólica para criança e adolescente; e corrupção ou facilitação de corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

“Esta ação é mais uma resposta da Polícia Civil no compromisso ao enfrentamento da exploração sexual de criança e adolescente, reforçando, assim, a importância do papel da polícia investigativa na prevenção e no combate aos crimes contra a dignidade sexual de vulneráveis”, diz a delegada.