Governo federal garante recursos orçamentários para a BR-367

A rodovia dá acesso às praias do Sul da Bahia; sua pavimentação é reivindicada pela população e prometida há décadas pelos governantes (foto: Divulgação/Movimento 367 Urgente - 9/6/18)



O governo federal anunciou que estão assegurados os recursos orçamentários para a continuidade das obras de pavimentação da BR 367, no Vale do Jequitinhonha. A garantia de verbas para a rodovia foi divulgada pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, em uma rede social e confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).





Mas o Orçamento da União de 2021 foi sancionado pelo presidente da República em abril e sofreu cortes que atingiram várias obras de infraestrutura.

Ao mesmo tempo, foi iniciada a mobilização da bancada de senadores e deputados federais mineiros para a garantia dos recursos orçamentários para investimentos importantes no estado, como a própria BR-367.

A rodovia dá acesso às praias do Sul da Bahia. A sua pavimentação é reivindicada pela população e prometida há décadas pelos governantes.

Em publicação nas redes sociais, o ministro Tarcísio Gomes de Freitas destacou o apoio de deputados e senadores para a garantia dos recursos para os serviços da estrada.

“Para quem temeu que as obras de pavimentação na BR-367/MG iriam parar, conseguimos garantir recursos com apoio da bancada (parlamentar). Além das pontes, iniciamos terraplenagem no novo traçado. Governo Jair Bolsonaro tirando o Vale do Jequitinhonha do isolamento”, escreveu o ministro da Infraestrutura.

O Dnit, por meio de nota, confirmou a garantia dos recursos orçamentários para as obras de pavimentação do trecho de 61,6 quilometros da BR-367 entre Jacinto e Salto da Divisa.





Destacou que, atualmente, equipes do órgão executam os serviços de terraplanagem em 15 quilômetros da estrada, tendo iniciadas nesta semana a limpeza e a construção de cercas ao longo do traçado da rodovia.

De acordo com o Dnit, foram disponilizadospor meio de emendas parlamentares, em 2020, mais de R$ 14, 6 milhões, além de outros R$ 14,8 milhões, alocados pela própria autarquia federal na Lei Orçamentária Anual de 2021.

“O Ministério da Infraestrutura e o Dnit atuam na composição orçamentária necessária para garantir a continuidade das obras de acordo com o planejamento estipulado”, informou o órgão.

Por sua vez, o senador Carlos Viana (PSD-MG), destacou que, a partir da mobilização parlamentar, foram assegurados os recursos orçamentários para a BR-367 e que foram iniciadas as obras de terraplanagem no novo traçado da estrada.

Ele afirmou que em breve serão pavimentados mais 15 quilômetros no trecho entre Jacinto e Salto da Divisa.

“Estaremos acompanhando as obras de perto para que no segundo semestre deste ano sejam assegurados mais recursos para a BR-367, a fim de que a obra possa ser entregue até 2022, conforme foi combinado com a população da região”, afirmou Viana.