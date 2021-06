Hospital em JF terá atendimento ambulatorial e cirúrgico à população trans

Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora será o responsável por prestar atendimento ambulatorial e cirúrgico à população trans (foto: UFJF/Divulgação)

LGBTQIA+ – a Prefeitura Municipal de Juiz de Fora anunciou que o município passará a oferecer acompanhamento ambulatorial e cirúrgico para a população transgênero por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).



Pautado na assistência diagnóstica e terapêutica, o espaço será destinado à realização de procedimentos como cirurgias de redesignação sexual, mastectomia simples bilateral, plástica mamária reconstrutiva bilateral, incluindo prótese mamária de silicone, entre outros procedimentos relacionados com a nova habilitação do HU.

Em relação à demanda pelos serviços, há uma fila de espera pré-pandemia de 70 pessoas.



No entanto, conforme a administração municipal, esse número pode aumentar, uma vez que o HU atenderá à macrorregião Sudeste, que conta com 37 municípios.

Respeito à diversidade

“É motivo de muito orgulho podermos, neste dia, não apenas fazer a expressão simbólica do reconhecimento do direito à diversidade e à felicidade, mas também encaminharmos concretamente alguma política que dá materialidade a essa expressão”, declarou a prefeita Margarida Salomão, durante a transmissão.

A secretária de Saúde, Ana Pimentel, também comemorou a habilitação do HU para os novos atendimentos e ainda deu o tom da dimensão social dessa empreitada: “Temos o orgulho de dizer que vamos acolher as pessoas trans durante todas as fases do processo transexualizador”.

“O Brasil é o país que mais mata a população trans no mundo. Então, queremos ser vanguarda no sentido oposto a essa realidade”, destacou a secretária, durante a transmissão.

Para Dandara Felício, coordenadora do Centro de referência LGBTQIA+ da UFJF, a possibilidade de realização dos novos procedimentos é a consolidação de um direito no município.

“Hoje avançamos no direito e na promoção de uma saúde integral. E a importância de ser feito pelo HU se dá pela formação de profissionais da saúde qualificados e preparados para atender uma população mais diversa e com necessidades diferentes”, pontuou.

O superintendente do HU-UFJF, Dimas Araújo, também destacou a qualidade do atendimento dos profissionais da saúde do Hospital Universitário.

“A equipe, além de qualificada, é multiprofissional e multidisciplinar. Nós contamos com psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais. Todos estão muito estimulados com essa nova conquista”, disse.

Habilitação do HU da UFJF está em curso

A proposta foi encaminhada ao Ministério da Saúde em 2020, e o processo de habilitação terminou neste ano.

Agora, conforme a prefeitura, o HU ainda precisa aguardar a publicação de uma portaria para dar prosseguimento ao processo e início da prestação do serviço.

“Com a habilitação do Hospital Universitário, será estruturada, ampliada e aprimorada a rede de atenção à saúde, fornecendo os devidos cuidados aos transexuais e travestis, considerando que a instituição possui condições técnicas, instalações físicas e recursos humanos adequados”, explicou a administração municipal.