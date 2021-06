Pouso Alegre recebe doação de medicamentos de kit intubação

Empresa doa medicamentos do kit intubação para hospital e UPA de Pouso Alegre (foto: Ascom HCSL )

Uma empresa de insumos farmacêuticos doou 10 mil frascos do medicamento propofol, que compõe o kit intubação, para Pouso Alegre. Desse total, 9 mil frascos foram entregues ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), referência no tratamento da COVID-19, e 1 mil para a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do município.

A doação foi feita pela empresa Copermed, localizada em Pouso Alegre, na manhã desta quinta-feira (24/6). Representantes da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí (FUVS), da prefeitura de Pouso Alegre, do HCSL e também da empresa de insumos farmacêuticos estiveram presentes na entrega dos medicamentos.

O presidente da FUVS, professor Phytagoras Olivoti, agradeceu a doação: “Em nome de toda a nossa instituição quero agradecer aos dirigentes da empresa Copermed pela gentileza feita ao Hospital Samuel Libânio. Esses medicamentos são essenciais neste momento crítico de pandemia que vivenciamos. Minha gratidão”, disse.

O prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, afirmou que a doação vai ajudar a salvar vidas. “A saúde do Sul de Minas agradece o gesto de generosidade da empresa Copermed. São 10 mil frascos de um medicamento essencial para o kit intubação. São vidas sendo salvas. O povo de Pouso Alegre agradece”, finalizou Rafael Simões.

Ocupação hospitalar em Pouso Alegre

O Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL) é referência no tratamento da COVID-19 no Sul de Minas, e esse ano, devido à pandemia, precisou operar com a capacidade no limite. Isso porque a ocupação hospitalar em Pouso Alegre tem oscilado em um patamar elevado desde março.

De acordo com boletim divulgado pela prefeitura na manhã de desta quinta (24/6), com dados de terça-feira (22/6), a ocupação de leitos de UTI exclusivos para COVID-19 está em 98% e de leitos clínicos está em 77%. São 56 pacientes internados em tratamento intensivo e 71 em enfermarias – somando moradores e pessoas de cidades vizinhas.

Neste semana, Pouso Alegre ultrapassou a marca de 20 mil casos confirmados do coronavírus. Desde o início da pandemia, 20.300 moradores foram infectados pelo vírus e 391 não resistiram à doença. Ao todo, 19.301 pessoas já se recuperaram e 608 estão em acompanhamento - em isolamento dociliar ou hospitalizadas.