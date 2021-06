Betim volta a vacinar gestantes e puérperas contra a COVID-19 neste sábado

As grávidas e puérperas estão sendo vacinadas com a vacina da Pfizer, autorizada pela Anvisa para aplicação nesse público (foto: Camila Chagas/Divulgação) Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), retomou, neste sábado (19/6), a vacinação em gestantes e puérperas, mulheres em pós-parto de até 45 dias, sem comorbidades. Elas serão imunizadas com a vacina da empresa farmacêutica Pfizer, que foi autorizada pelo Ministério da Saúde para o grupo por meio da Deliberação 3440, de 14 de junho.

Gestantes e puérperas de 18 a 24 anos devem se dirigir ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest). As de 25 a 30 anos serão vacinadas no Betim Shopping. E as de 31 anos ou mais, no Centro Administrativo da prefeitura.

No ato da vacinação, as gestantes devem apresentar documento de identidade e a caderneta da gestante ou cartão de pré-natal. Já as puérperas devem comprovar a data do parto (que deve ser de até 45 dias), apresentando a caderneta da gestante; cartão de pré-natal; relatório de alta hospitalar do parto; a certidão de nascimento ou de óbito da criança.

Também será retomada a vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades. A imunização desse grupo ocorre a partir da próxima segunda-feira (21/6), no Centro de Especialidades Divino Ferreira Braga.

Para receber a vacina elas devem apresentar um relatório médico que prescreva e ateste a avaliação do risco benefício da imunização. No SUS-Betim, cerca de 300 mulheres fazem o pré-natal de alto risco e devem ser vacinadas.

Em 11 de Maio a prefeitura havia suspendido a vacinação desse público porque a Anvisa havia recomendado a suspensão imediata do uso da vacina da AstraZeneca/Fiocruz em gestantes. Na época, a prefeitura já havia vacinado aproximadamente 200 grávidas, mas nenhuma delas apresentou reações adversas.

Vacinação de gestantes e puérperas

Sábado (19/6) - das 9h às 17h

Locais:

- De 18 a 24 anos - Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) - rua Tocantins, número 301, Brasiléia

- De 25 a 30 anos Betim Shopping - avenida Edmeia Mattos Lazzaroti, 1.655, bairro Ingá

- De 31 anos ou mais Centro Administrativo da Prefeitura - rua Pará de Minas, 640, Brasiléia