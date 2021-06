Infestação de pernilongos continua incomodando moradores de Patos de Minas

Larvicidas já foram aplicados, mas não resolveram o problema de infestação de pernilongos em Patos de Minas (foto: Reprodução)

Mesmo com aplicação de larvicidas e acordo com uma empresa alimentícia, a infestação de pernilongos em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, continua incomodando a população. Detectada há aproximadamente dois meses, a prefeitura alega que "tudo que era possível de ser feito já foi realizado", e o jeito é esperar o período chuvoso.

No mês passado, um acordo com feito entre a prefeitura e uma empresa que produz gêneros alimentícios na cidade prometia ser "uma solução". Técnicos da prefeitura detectaram que uma parte dos pernilongos saíam de um depósito de resíduos que fica nos fundos da empresa, no Bairro Cidade Nova.

A companhia comprou um larvicida, espécie de veneno para os mosquitos, e fez a aplicação há aproximadamente 10 dias. Mas a infestação continuou.

Um novo levantamento foi feito na cidade e foi constatada a presença de larvas em córregos e lagoas naturais e artificiais da região. A avaliação da prefeitura é que esses locais se tornaram grandes criadouros, de onde proliferam milhares de novos pernilongos diariamente.

"A escassez de chuva favorece a formação de bolsões de água em córregos da região, sendo assim consequência natural das condições climáticas, e não algo sobre o qual a prefeitura tem responsabilidade ou controle", explica, em nota.

Nos últimos dias, a prefeitura fez a drenagem em locais com água parada e acúmulo de matéria orgânica. "O problema será amenizado de forma mais efetiva somente quando retornar o período chuvoso ou ocorrer precipitação mais intensa, com capacidade para extinguir os bolsões", acrescenta.

Afinal, qual é o mosquito?

O estudo apontou que o mosquito que tem tirado o sono dos moradores de Patos de Minas é do gênero "Culex", o mais comum em circulação no Brasil. Ele não transmite nenhuma doença, apenas incomoda com a picada e o barulho.

Por isso, foi descartado o uso de um fumacê para tentar conter a infestação. Os larvicidas que são utilizados nesse processo atacam apenas o Aedes Aegypt, que é o transmissor de dengue, zika vírus e chikungunya.

A orientação é que telas e mosquiteiros sejam instalados, além da criação de correntes de ar que dificultem o voo dos mosquitos (como ventiladores e circuladores de ar).