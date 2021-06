Itabira entra na onda verde, mas mantém restrições da onda amarela

Comércio e demais atividades não terão alteração de medidas restritivas. Pedido é para população manter a cautela (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação) Nova classificação para as microrregiões no programa Minas Consciente levou Itabira, na Região Central do estado, a migrar para a onda verde a partir deste sábado (12/6). Entretanto, devido ao cenário desfavorável no estado e no país, a prefeitura decidiu manter as medidas restritivas de combate à propagação da COVID-19 na onda amarela, em vigência na cidade desde o início de maio.

“No Minas Consciente, o município pode ser mais restritivo do que a onda na qual se encontra. Neste primeiro momento, continuaremos com o decreto da onda amarela, porque as situações epidemiológicas e assistencial em Minas Gerais e no Brasil como um todo não são favoráveis. Não podemos esquecer de que não estamos isolados”, explicou a secretária municipal de Saúde, Luciana Carmem Sampaio.

Ela acrescentou que os dados epidemiológicos da última semana demonstraram que está havendo o controle da transmissão do vírus. “Um conjunto de indicadores que está muito bom é a velocidade de avanço da doença, pois estamos adotando ações preventivas efetivas para mitigar a aceleração da pandemia. Nossos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e enfermaria COVID-19, além de pacientes de Itabira e da microrregião, estão recebendo pacientes de outras cidades de Minas Gerais e até de outros estados”, disse Luciana Sampaio.

Entre os internados, estão moradores de Belo Horizonte, Itabirito, Mariana, Pedro Leopoldo, Pompéu, Sete Lagoas e João Alfredo (Pernambuco).

“A pandemia está em um momento heterogêneo: em alguns locais, há maior ocupação da rede assistencial do que em outros. Estamos trabalhando com a corresponsabilidade da população, que está cumprindo bem o seu dever de casa. Este é um dos motivos de nossos indicadores estarem controlados, mas o descuido pode mudar o cenário todo. A população precisa continuar fazendo sua parte, sempre mantendo as medidas sanitárias indispensáveis de prevenção do vírus”, destacou. No momento, a taxa de transmissão (Rt) na cidade é de 0,98.





Microrregião de Itabira migrou para a Onda Verde no Programa Minas Consciente (foto: Prefeitura de Itabira/Divulgação)

Segundo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, na sexta-feira (11/6), o município acumulava 17.936 casos confirmados da COVID-19, sendo 197 pessoas cumprindo o isolamento domiciliar e 17.380 recuperadas. Dois itabiranos estão internados em outra cidade e, até o momento, foram registrados 334 mortes.

Há 23 pacientes nos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo 11 residentes em Itabira e 12 vindos de outras cidades. Na enfermaria SUS, 12 leitos estão ocupados: 4 por moradores de Itabira e 8 vindos de outros municípios. As taxas de ocupação são de 61% e 17%, respectivamente.

Medidas restritivas da onda amarela se mantém

Apesar da onda verde, Itabira manterá todas as medidas restritivas vigentes atualmente na cidade. Atividades em geral estão funcionando com até 50% de capacidade de ocupação, desde que respeitada a metragem de referência de 5 m² por pessoa e distanciamento linear de 2 metros.

Os veículos do transporte coletivo urbano podem circular com todos os assentos ocupados e até 18 passageiros em pé. Os clubes sociais têm o funcionamento liberado. Continuam proibidos o uso de saunas e a recreação em piscinas.

Eventos podem ser realizados com até 50 pessoas, conforme o número de metros quadrados úteis, tendo por base um cliente para cada 6 m², respeitando distanciamento de 2 metros lineares. Templos religiosos podem funcionar com até 50% de ocupação e mantendo o distanciamento.

Bares e restaurantes estão com horário de funcionamento estendido até às 22h30, com tolerância de 30 minutos e observância de todas as regras de distanciamento entre as mesas de 2 metros.

O comércio em geral está liberado funcionando com até 50% da capacidade de cliente, com horário de 9h às 19h.