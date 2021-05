Patos de Minas: Restaurante Popular fecha a partir de segunda-feira

Restaurante Popular de Patos de Minas: espaço será reformado para melhorar atendimento à população (foto: Prefeitura de Patos de Minas/Divulgação)

O Restaurante Popular de Patos de Minas vai ser fechado a partir desta segunda-feira (31/5). A decisão foi tomada para que uma reforma no espaço seja feita pela nova empresa que assumiu a administração da unidade, que serve pratos a preços populares. A previsão de reabertura é em 10 de junho.

O contrato com a antiga prestadora do serviço vence justamente no dia 31. A licitação feita no começo do ano escolheu a empresa Adília Comércio de Refeições e Serviços Ltda., de Agudos (interior de São Paulo), com um custo anual de R$ 2.265.120.

O fechamento da unidade é justificado para que a empresa possa fazer a transição, além de uma reforma no espaço, prevista em contrato.



Vigilância Sanitária e órgãos de saúde vão verificar a procedência e qualidade dos alimentos que forem comprados, e supervisionar a preparação nos primeiros dias.

A previsão é que haja um aumento no número de refeições servidas, média de 955 por dia. Hoje, são 600.

Novo valor

Além da reforma do espaço, quem procurar o Restaurante Popular a partir de 10 de junho vai pagar mais caro pela refeição. O valor sobe de R$ 3 para R$ 4. O argumento para o reajuste, segundo a prefeitura, é o aumento do preço dos alimentos.

O valor total da refeição é de R$ 8,58. A administração vai arcar com o valor restante.