Aeroporto de Montes Claros ganha novo terminal de passageiros

com obras, aeroporto de Montes Claros tem áreas de embarque e desembarque separadas (foto: Luiz Ribeiro/DA Press)

Os moradores e visitantes de Montes Claros, no Norte de Minas, estão tendo uma surpresa ao chegarem ou deixarem a cidade por avião: não encontram mais a estrutura da sala de embarque e desembarque do aeroporto da cidade, que existia há mais de 50 anos.

O motivo: o terminal de passageiros do aeroporto de Montes Claros passa por obras de reforma, ampliação e modernização.

Com isso, a antiga estrutura foi jogada no chão, dando lugar a outras construções. No “novo aeroporto”, as áreas de embarque e desembarque serão separadas, como nos grandes centros.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as obras de reforma e modernização do aeroporto da cidade-polo do Norte de Minas envolvem investimentos da ordem de R$ 11,3 milhões, provenientes do Fundo Nacional de Aviação Civil (FNAC).

Os serviços, que foram iniciados ainda no primeiro semestre do ano passado, deverão ser concluídos até novembro próximo. Mas, segundo a Infraero, já foi entregue a primeira etapa das obras.

“A nova área de check-in aumentou 90% em relação à antiga e ganhou 10 novos balcões de atendimento com um conjunto de balança e esteira em cada um”, divulgou a empresa responsável pela administração do terminal.

A Infraero informa que, além da nova área de check-in, a sala de desembarque terá área expandida em 66%. As áreas de circulação e de disposição dos carrinhos de bagagem serão reformuladas.

“Além disso, o saguão de passageiros terá área 114% maior do que a atual, ganhará espaços distintos e adequados para circulação e formação de filas, e uma porta de acesso exclusiva para o desembarque”. Ainda de acordo com a Infraero, ao final dos trabalhos, as obras ampliarão o espaço físico do terminal em 153%, passando de 733 m² para 1.857 m².

A capacidade operacional passará dos atuais 800 mil para 1,5 milhão de passageiros por ano.

Atualmente, o Aeroporto de Montes Claros (413,48 mil habitantes, sexta maior cidade Minas) tem oito voos diários (quatro partidas e quatro chegadas). O terminal conta com operações de duas companhias aéreas (Azul e Gol) com voos regulares para Belo Horizonte e São Paulo.

Antigo terminal de passageiros do aeroporto de Montes Claros que foi jogado no chão. O terminal existia desde o inicio dos anos 1960. foto: (foto: Fábio Oliva/divulgação)

História do aeroporto



O antigo terminal do aeroporto, que foi derrubado para dar lugar à nova estrutura, foi construído ainda na primeira metade da década de 1960, por volta de 1965.

A construção do terminal é recordada pelo ex-vereador e escritor Wanderlino Arruda, do Instituto Históricoe e Geográfico de Montes Claros (IHG-MC). Ele lembra que, na década de 1960, existia muito movimento no aeroporto de Montes Claros.

Naquela época, diz o escritor, as pessoas da cidade com maior poder aquisitivo recorriam ao avião para viajar até Belo Horizonte, já que ainda não existia estrada com pavimentação entre a cidade-polo do Norte do estado e a capital.

A ligação asfáltica entre Montes Claros e BH só veio a ser inaugurada no início dos anos 1970. Também na década de 1970, a pista do aeroporto de Montes Claros foi reformada e ampliada para 2.100 metros e passou, em 1974, a receber o Boeing 737-200 da Varig, com capacidade transportar 109 passageiros e mais de seis toneladas de bagagem e carga.

A Varig implantou um voo entre o Rio de Janeiro e Salvador, com escalas em Montes Claros e Salvador.

O engenheiro Sérgio Pires Antunes, que foi superintendente do Aeroporto de Montes Claros por 13 anos, entre as décadas de 1980 e 1990, salienta que o terminal sempre teve um bom movimento de passageiros, embora tenha enfrentado alguns períodos deficitários. Ele lembra que durante sua gestão foram feitas obras de melhorias no aeroporto.



Collor e Lula causaram concentrações no aeroporto

O terminal – hoje denominado de Aeroporto de Montes Claros – já foi também local de grandes concentrações de públicos durante as campanhas presidenciais, por ocasião de visitas de candidatos à cidade.

Uma das maiores concentrações de pessoas no aeroporto local ocorreu em 21 de outubro de 1989, quando Montes Claros recebeu o então candidato à presidente da República Fernando Collor de Mello.

Na ocasião, a pista do aeroporto chegou a ser invadida por eleitores que queriam ver de perto o então candidato, que despontava como favorecido para eleição presidencial daquele ano, vencida por ele.

No mesmo dia, a pista de pouso do aeroporto Montes Claros recebeu também um grande número de aviões particulares, incluindo jatinhos, de empreiteiros e outros empresários que apoiavam Collor de Mello.

O Aeroporto de Montes Claros voltou a ter uma grande concentração de eleitores em 11 de janeiro de 2002, devido à presença de outra liderança política, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tinha sido derrotado por Fernando Collor de Mello em 1989.

Onze dias após assumir o primeiro mandato na presidência da República, Lula viajou até Itinga, no Vale do Jequitinhonha, para lançamento do Programa Fome Zero.

O então mandatário, acompanhado de 30 ministros, desembarcou no Boeing presidencial no aeroporto de Montes Claros, de onde a comitiva seguiu em outros aviões menores e em helicópteros para Araçuaí e Itinga, no Jequitinhonha.