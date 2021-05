Polícia Federal prende homem acusado de terrorismo, em Valadares

Os policiais federais de Governador Valadares cumpriram os mandados de busca e apreensão contra o homem acusado de prática de terrorismo (foto: Tim Filho/Esp. EM) A Polícia Federal cumpriu na manhã desta quarta-feira (19/5), em Governador Valadares, no Leste de Minas, mandados de busca e apreensão na casa de um homem acusado de cometer crime de terrorismo.



Os mandados foram expedidos pela Justiça Federal, Seção de Governador Valadares. O homem acusado de ligações com o terrorismo, de acordo com a Polícia Federal, atuava de forma a promover organização terrorista e ainda planejar um atentado contra pessoas no Brasil.



Segundo a Polícia Federal, os fatos investigados até o momento indicam que o investigado possa ter sido recrutado e radicalizado por meio virtual, professando uma visão religiosa extremista e violenta.



A ação dos policiais, que resultou na prisão do acusado, faz parte da Operação Eufrates, referência ao Rio Eufrates, que banha a cidade de Raqqa, na Síria, uma das principais cidades tomadas pelo Estado Islâmico.



As investigações prosseguem e a Polícia Federal vai ouvir o acusado para identificar outras possíveis ligações criminosas relacionadas à atividade terrorista.