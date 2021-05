Novos acessos da Via 710, em BH, serão liberados neste sábado (8/5)

Via 710 ligará a Avenida dos Andradas, na Região Leste de BH, à Avenida Cristiano Machado, na Região Nordeste (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os motoristas que estiverem na Via 710 sentido Avenida Cristiano Machado e que quiserem acessar o Bairro São Paulo, precisarão se manter à direita, próximo à estação do metrô, e acessar a Avenida Cachoeirinha e a Rua Angaturama.





Outra alça de acesso liberada servirá para quem estiver na Via 710 e quiser entrar na Avenida Cristiano Machado – sentido Centro – ou ir para o Bairro Palmares. De acordo com a PBH, estes motoristas precisarão pegar o Viaduto Carlos Drummond de Andrade, que ganhou uma nova rampa.





Já quem tiver que acessar a Avenida Cristiano Machado, no sentido Venda Nova, saindo da Via 710, passará a utilizar um novo acesso próximo à estação de metrô.





Veja como ficará o esquema de trânsito na região no mapa abaixo. Faixas nos locais também indicarão as mudanças aos motoristas.



Mapa mostra como ficará o novo esquema de trânsito na Via 710 a partir deste sábado (8/5) (foto: Divulgação/PBH)



Desenvolvimento

A Via 710 tem cinco quilômetros de extensão e foi parcialmente liberada em fevereiro de 2020. Isso porque alguns trechos estão em obras, como na altura do Bairro Santa Inês, na Região Leste de Belo Horizonte.





A última liberação na Via 710 foi o viaduto que liga os bairros União ao Fernão Dias. Isso aconteceu em junho do ano passado.





O valor total da obra é de R$ 120 milhões, com recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Além disso, a PBH informou que investe R$ 160 milhões em desapropriações. A previsão do término dos trabalhos é para o fim do ano, dependendo do andamento das desapropriações judicializadas.

