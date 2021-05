Hospital da Baleia rifa camisa autografada por Pelé para reformar ala

Camisa do Santos Futebol Clube, da coleção retrô de 1962, lançada pelo clube e assinada por Pelé

iniciou nesta terça-feira (04/05) umabeneficente de umado Santos Futebol Clube, da coleção retrô de 1962, lançada pelo clube e assinada por, de 80 anos, o maior jogador de futebol brasileiro de todos os tempos. Todo o dinheiro arrecadado com a rifa será usado na primeira etapa dado Centro de Nefrologia da instituição.

Com energia solar, Hospital da Baleia pode economizar R$ 1 milhão por ano

A obra já começou e tem um custo estimado de R$ 1,4 milhão. A expectativa é arrecadar R$ 300 mil com a rifa, valor necessário para finalizar a primeira fase da reforma.

Cada número da rifa será vendido pore a compra pode ser feita no site Amigos do Baleia . O sorteio acontece no dia 10 de agosto pela Loteria Federal.