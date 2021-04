Em pouco mais de um mês, quatro padres de Uberaba morreram de COVID-19

O padre Alex era pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Uberaba (foto: Facebook/Divulgação) Luto na Arquidiocese de Uberaba. Vítima da COVID-19 e suas complicações, o padre Alex Pereira dos Santos faleceu nesta quarta-feira (28/4) no Hospital São Domingos. Em cerca de cinquenta dias, quatro padres do episcopado perderam a vida para a doença.

Nesta terça-feira (27/4), a Arquidiocese de Uberaba havi divulgado boletim médico do estado de saúde do padre Alex. Ele se encontrava em estado gravíssimo, já que que na noite desta segunda-feira (26/4) teve uma parada cardíaca e havia sido reanimado.

Entretanto, nesta quarta (28/4), a arquidiocese emitou nova nova, confirmando o falecimento. “É com muito pesar que comunicamos o falecimento do Pe. Alex Pereira dos Santos, do nosso clero".

Alex era pároco da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, em Uberaba.

Rezemos para que nosso irmão seja recebido na glória eterna, e que através de Maria, interceda pelos seus!”, destaca trecho da nota da Arquidiocese de Uberaba.





Menos de uma semana antes da morte do padre Alex, na última sexta-feira (23/4) o padre Jaime Ribeiro da Silva, de 57, morreu vítima do novo coronavírus. Ele era pároco da Paróquia Santa Maria dos Anjos, em Delta, cidade a cerca de 30 km de Uberaba.

Em 10 de março, também vítima da COVID-19, morreu o padre Carlos Alexandre de Souza, de 44, em hospital de São Paulo. E 20 dias depois, faleceu o padre Selmo Donizetti Mazetto, de 56, no Hospital São Domingos.

A Arquidiocese de Uberaba conta com 64 paróquias distribuídas em 20 municípios do Triângulo e Alto Paranaíba, as quais contam com cerca de 80 padres.



Números da doença em Uberaba

Segundo último boletim epidemiológico, divulgado pela prefeitura de Uberaba na noite desta terça-feira (27/4), desde o início da pandemia já foram contabilizados no município 23.355 casos positivos da COVID-19. Desses, 732 pessoas morreram e 18.476 se recuperaram.

Nas últimas 24 horas, ainda conforme o último boletim, foram registrados mais 173 novos casos da doença e oito pessoas morreram.

No que diz respeito à ocupação dos leitos UTI/COVID da cidade, dos 103 disponíveis, 89 estão ocupados – dos 60 existentes na rede pública, 49 estão com pacientes; dos 43 da rede privada, há 40 pacientes em estado grave.

Já em relação às ocupações de leitos de enfermaria/COVID, de 205 disponíveis, 145 estão ocupados: dos 142 da rede pública, há 115 pacientes, e dos 63 da rede privada, há 30 pacientes.