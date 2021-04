Alto risco de infestação de dengue põe Santa Bárbara em alerta máximo

Blitz educativa orientou a respeito dos cuidados quanto à dengue em Santa Bárbara (foto: Prefeitura de Santa Bárbara/Divulgação) Santa Bárbara na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), está em alerta máximo em relação à dengue. O índice de infestação está acima do tolerado e o município pede a conscientização da população para que ajude os agentes de saúde a monitorar os espaços para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti.



A preocupação é que, neste período da pandemia do novo coronavírus, o número de pessoas que precisem de atendimento hospitalar aumente ainda mais por causa da dengue.

Segundo levantamento da prefeitura, o índice de infestação em Santa Bárbara está em alto risco, com médias de 8,05% (janeiro) e 8,45% (março) em 2021. Para ser considerado satisfatório, o índice tem de estar em 1%. Entra em alerta índice igual ou inferior a 3,9% e o alto risco é acima de 4%.





A prefeitura fez uma blitz educativa, na semana passada, a fim de conversar com a população e distribuir material para reforçar o ensinamento sobre as formas de combater Aedes aegypti, capaz de se reproduzir em qualquer local que tenha água parada e transmite também a zika e a chikungunya.

A dengue pode ser confundida com o novo coronavírus, pois apresenta sintomas semelhantes como dor de cabeça e no corpo e febre. Apesar disso, a dengue não costuma causar sintomas respiratórios como dor de garganta, coriza e tosse. As doenças transmitidas pelo Aedes aegypti podem também provocar manchas vermelhas na pele.

De acordo com a Prefeitura de Santa Bárbara, com a avaliação do profissional de saúde, são solicitados os exames destinados ao diagnóstico de dengue e COVID-19, respeitando o período indicado para cada realização. Esse é o protocolo seguido por todas as unidades básicas de saúde do município e hospital.

“As nossas ações educativas vão além da blitz, em abril também foi realizado um mutirão de visitas domiciliares pelos agentes de endemias nas comunidades de Barra Feliz, Carrapato, Brumal e Sumidouro, intensificando, assim, as orientações à população de casa em casa. O município também possui uma campanha para recolhimento de pneus velhos, e realiza fiscalização de terrenos, imóveis sujos ou abandonados, agendamento de caçambas e outros serviços solicitados pela população aos agentes de endemias ou pela ouvidoria”, explica a prefeitura, em nota.

Entenda o índice de infestação



O Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRAa) é um instrumento para o controle do mosquito, permitindo identificar onde estão concentrados os focos e os principais tipos de criadouros.

Geralmente, é no período chuvoso que ocorre o pico da doença, de dezembro a fevereiro. Mesmo fora do período de maior incidência da dengue, o último LIRAa de Santa Bárbara segue mais que o dobro do esperado, acima de quatro.