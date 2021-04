3M PFF2: conheça a máscara que Kalil usou em entrevista

(foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Fabricado com espuma, borracha e alumínio, odaé umaque atende todas as especificações exigidas pelos órgãos sanitários de saúde, com filtro PFF2. O modelo foi usado pelo prefeito de Belo Horizonte,, durante a entrevista coletiva concedida nesta segunda-feira (19/4), sobre os rumos das políticas restritivas para o comércio na cidade diante da pandemia.A máscara é uma das mais indicadas pelos especialistas. O desenho em concha ée se ajusta melhor ao rosto, garantindo boafacial.As mais recomendadas são os modelos. O nome é diferente, mas se trata do mesmo produto, no mesmo padrão. No Brasil, o modelo é apresentado como PFF2 - a mesma que o prefeito usou na coletiva - e nos Estados Unidos são chamadas N95.As duas filtram bem as partículas do vírus que podem estar suspensas no ar, principalmente no caso de tosses e espirros entre quem está interagindo. Sem deixar o queixo ou o nariz descobertos, protegem bem as vias aéreas. A indicação "95" refere-se à eficiência mínima de 95% de capacidade de filtrar partículas.Em distinção ao que ocorre com as máscaras cirúrgicas, as especificações dos modelos PFF2 e N95 dão conta de que podem ser usadas durante oito horas seguidas, por exemplo, e o suor não influi na eficácia do filtro.São vários osde máscaras encontrados por aí, e por isso é necessário ter atenção. Nem tudo é seguro. Máscaras feitas em crochê ou tricô, por exemplo, não conseguem barrar gotículas de saliva e secreções que porventura contenham o patógeno, já que têm tramas muito abertas.Desde o início da crise com o coronavírus até agora, as máscaras deixaram de ser elementos estranhos e já são um item essencial para proteger a população e minimizar os impactos da disseminação da doença.Ainda que a vacinação tenha começado, a utilização das máscaras continua sendo um cuidado importante. A eficácia da proteção é garantida se estiver ajustada ao rosto, cobrindo nariz e boca.