Preço de principais vacinas tem variação de até 115% nos laboratórios de BH

A pesquisa mostra que a vacina HPV Bivalente, por exemplo, pode ser encontrada por R$260,00 até R$559,55 a dose, tendo a maior variação da pesquisa, de 115%. Outro imunizante com grande oscilação é o contra Rotavirus (GSK), aplicada em 2 doses, com variação de 106%, custando de R$240,00 a R$496,00, além da vacina DTPAC Pólio 5 anos, cujo preço varia de R$152,00 a R$279,00, ou 83%.

Quando se compara omédio atual com o do mesmo período de 2020, exatos 12 meses atrás, também encontra-se grandes variações, o que mostra que esta mais caro se vacinar em 2021, a vacina com maior variação no último ano foi a Gripe - Influenza (Tetravalente) que subiu de R$62,50 para R$129,56, um aumento de 107%.