Frente fria pode causar chuva na Grande BH neste domingo

Uma frente fria que se aproxima de Minas Gerais e chegou no sábado (17) na Região Sul, trouxe instabilidade e pode provocar chuvas à tarde e a noite deste domingo (18) na Região Metropolitana de Belo Horizonte, segundo o meteorologista, Ruibran dos Reis. As precipitações serão de baixa intensidade.





04:00 - 18/04/2021 Dia de alívio e aglomeração na Grande BH O domingo amanheceu ensolarado, e céu com poucas nuvens. À tarde a temperatura aumenta e também a nebulosidade. A temperatura mínima na Capital, registrada pela estação do Inmet no Cercadinho, foi de 15.5 graus. A máxima prevista para hoje é 29 graus. Umidade na faixa 40 a 85%. Há possibilidade de chuva fraca e isolada, em forma de pancadas.

Segundo a meteorologisa do Inmet, Anete Fernandes, a mínima registrada no estado foi em Monte Verde, com 13 graus durante a madrugada. A máxima prevista neste domingo (18) é de 35 graus, nas cidades de Montalvânia, Mocambinho e São Romão, no norte do estado.

Há possibilidades de pancadas de chuva no Oeste, Triângulo e Sul do estado, pouco expressivas. A instabilidade é associada à frente fria e baixa pressão na região sudeste do país.

O outono, estação de transição entre o verão e inverno, é marcado por tempo seco, com dias quentes e madrugadas e manhãs com temperaturas baixas. A amplitude térmica, oscilação dos termômetros entre o registro das mais baixas e mais altas temperaturas, pode ser de até 15º C.