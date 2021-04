Discussão por motivo banal foi a causa de assassinato de taxista

(foto: Google maps)

O assassinato de Vitor Felipe, de 27 anos, motorita de táxi, ocorrido no último dia 22, no Bairro Açude, em Betim, Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi esclarecido pela Polícia Civil, com o indiciamento de um homem de 25 anos. Ele foi indiciado por homicídio qualificado pelo motivo fútil e com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Segundo policiais da Delegacia de Homicídios de Betim, o suspeito havia contratado uma corrida de táxi, saindo da Fazenda da Várzea, zona rural de Betim, com destino à rodoviária de Belo Horizonte.

No início da corrida, a vítima teria mostrado para o suspeito, então passageiro, uma faca contando que a mantinha no carro com o objetivo de se defender de possíveis assaltos.

O suspeito teria pedido, então, que o motorista vítima guardasse a faca, o que resultou numa discussão entre eles. Em dado instante, o suspeito agarrou a vítima, tomou-lhe a faca e desferiu 10 golpes no pescoço do taxista.

A hipótese de latrocínio foi descartada, uma vez que o suspeito não levou dinheiro, nem o veículo da vítima. Depois de cometer o crime, o autor do homicídio tomou a direção do veículo e dirigiu por cerca de 500 metros, mas abandonou o carro.