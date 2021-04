Sepultadores são vacinados contra a COVID-19 em Betim

Todos os coveiros e vigias de cemitérios públicos e privados estão sendo vacinados em Betim. (foto: Adeildo Silva/Divulgação)

Coveiros e vigias de cemitérios públicos e privados de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), estão sendo vacinados contra a COVID-19 nesta terça-feira (06/04). Cerca de 34 pessoas estão sendo aguardadas no Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), localizado no Bairro Brasiléia, na Região Central para receber a primeira dose do imunizante.



Por trabalhar diretamente com sepultamento e manuseio de urnas de pessoas que faleceram em decorrência da COVID-19, ou por contato com familiares que possam estar assintomáticos, os sepultadores fazem parte do grupo de risco.

“Apesar do número restrito de pessoas que podem participar do sepultamento, caso um dos sepultadores contraia o vírus, a propagação pode ser disseminada dentro do cemitério para outros colaboradores. Por isso é importante a vacinação deles”, afirma o responsável pela gerência de cemitérios vinculada à Empresa de Construções, Obras, Serviços, Projetos, Transporte e Trânsito (Ecos), Márcio Aurélio. Ainda segundo a prefeitura, a vacinação desses profissionais é um reconhecimento ao trabalho prestado por eles à comunidade.

Na última semana Betim imunizou, também, a faixa etária de idosos de 68 a 72 anos. Em cinco UBSs a vacinação ocorreu até o último sábado (03/04). Nesta fase estava previsto para vacinar cerca de 10.900 pessoas.