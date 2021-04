Ituiutaba recebe medicação para tratamento de pacientes graves de COVID-19

Medicamentos do kit intubação (foto: Divulgação/Prefeitura de Ituiutaba) kits com medicamentos para intubação liberados pelo governo estadual foram entregues ao município de Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro. Os insumos são importantes no momento, visto que um dos hospitais da cidade apontava desabastecimento de seu estoque. Três unidades de saúde locais receberão os kits. com medicamentos paraliberados pelo governo estadual foram entregues ao município de, no pontal do Triângulo Mineiro. Os insumos são importantes no momento, visto que um dos hospitais da cidade apontava desabastecimento de seu estoque. Três unidades de saúde locais receberão os kits.









Na última semana, o município informou que na rede pública não há desabastecimento do tipo. “O apoio prestado pela Prefeitura de Ituiutaba, que é responsável pelo abastecimento de insumos na Unidade de Pronto Atendimento Municipal de Ituiutaba – UPAMI, segue sendo feito às demais instituições que prestam serviços de saúde no município, via Sistema Único de Saúde – SUS”, diz nota da prefeitura.





Hospital pediu ajuda



No dia 1º de abril, a direção do Hospital São José divulgou informe que apontava baixa nos estoques de medicamentos do kit intubação. “Ultimamente não se consegue a aquisição, devido à falta dos medicamentos nos fornecedores, em âmbito nacional”, afirmava a nota.





O texto afirmava que mesmo adotando medidas, a escassez de fornecedores colocava em em risco pacientes na assistência em UTI COVID-19, UTI Geral, Clínica COVID-19, Clínica Geral e outros setores que exigem sedativos específicos.





Com o recebimento recente da remessa, o problema fica resolvido pelo menos a curto prazo.