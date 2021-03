Prefeitura nega mudanças e postos de saúde mantêm atendimento em BH

(foto: Estado de Minas)

Nesta quinta-feira (18/3) surgiram boatos em grupos de servidores que a prefeitura planejava suspender em seus centros de saúde, consultas para outras patologias que não a COVID-19. E que os mesmos deveriam se reorganizar para "priorizar"atendimentos a casos suspeitos de infecção pelo novo cornavirus.

LEIA MAIS 14:12 - 19/03/2021 Entidades da Saúde se unem para pedir lockdown imediato em BH

13:34 - 19/03/2021 Vacina brasileira: pesquisadores da UFMG avançam para testes clínicos

11:29 - 19/03/2021 Coronavírus: 92,8% dos municípios mineiros registram mortes na pandemia



Entre os pacientes estão diabéticos, pessoas que fazem uso de anticoagulantes e cardiopatas. Desde a implantação, já foram mais de 64 mil teleatendimentos. A secretaria informou que mantém o serviço de monitoramento de saúde dos portadores de doenças crônicas, cadastrados nos Centros de Saúde de Belo Horizonte, por meio de teleatendimentos. As Equipes de Saúde da Família (PSF) avaliam as condições clínicas e se há necessidade de atendimento presencial ou de monitoramento à distância.Entre os pacientes estão diabéticos, pessoas que fazem uso de anticoagulantes e cardiopatas. Desde a implantação, já foram mais de 64 mil teleatendimentos. A nota técnica pode ser conferida no site da prefeitura. Clique aqui.



Belo Horizonte conta atualmente com 152 centros de saúde, 589 equipes de Estratégia Saúde da Família, o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. São oito Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), cinco Centros de Referência em Saúde Mental Álcool e outras drogas (CERSAM-AD) e três Centros de Referência em Saúde mental infantil (CERSAMi). A capital conta ainda com nove Centros de Convivência. Na atenção especializada, são cinco Unidades de Referência Secundária (URS), nove Centros de Especialidades Médicas (CEM), quatro Centros de Especialidades Odontológicas (CEO), quatro Centros de Reabilitação (CREAB), dois Centros de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST), dois Centros de Testagem e Aconselhamento (CTA), um Centro Municipal de Oftalmologia (CMO), um Centro Municipal de diagnóstico por imagem (CMDI). A rede de Urgência e Emergência é composta por nove Unidades de Pronto-Atendimento (UPA), um Serviço de Urgência Psiquiátrica Noturno (SUP) e o SAMU. A rede de apoio ao diagnóstico possui cinco laboratórios distritais, um laboratório central, um laboratório de Doenças Sexualmente Transmissíveis, nove laboratórios de UPA. A Vigilância em Saúde tem um Laboratório de Bromatologia, um Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE), um Laboratório de Zoonoses, um Centro de Controle de Zoonoses, cinco centros de esterilização de cães e gatos, uma Unidade Móvel de Castração e o Serviço de Atenção ao Viajante.





A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informou que osnos Centros de Saúde estãoNão houve mudanças nos procedimentos adotados desde o início março de 2020. No início da pandemia as unidades passaram por uma reorganização assistencial, cujas recomendações estão descritas na Nota Técnica 007/2020, com recomendações paradas atividades desenvolvidas na Atenção Primária à Saúde em situação de surtos/epidemias de Síndrome Gripal e infecção pelo