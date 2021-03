Estudo mostra que afrouxamento das restrições causou o colapso em Minas

Os casos diários de COVID-19 em Governador Valadares são identificados na Policlínica Municipal, que todos os dias registra movimentação significativa de pessoas com sintomas da doença

O COVID ZERO concluiu também queapresentou, na nona semana epidemiológica de 2021, um pico na incidência de casos de COVID-19 superior a períodos como julho e dezembro de 2020, com 101,41 casos por 100 mil habitantes.Em Ipatinga também foi observado aumento na incidência da doença a partir de fevereiro de 2021, com 119,81 casos/100 mil habitantes em 11 de março de 2021.