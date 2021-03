Polícia prende quadrilha que roubava fios de cobre e trilhos em MG

No total, 13 pessoas foram presas no interior de Minas (foto: PCMG/divulgação)

Treze pessoas foram presas e 16 mandados de busca foram cumpridos nesta terça-feira (16/3), dentro da operação Febre do Cobre, realizada pela Polícia Civil nas cidades de Divinópolis, Pará de Minas, Arcos e Contagem.



A ação tinha como objetivo desmantelar uma uma organização criminosa especializada na receptação e furto qualificado de fios de cobre e trilhos ferroviários na região Centro-Oeste do estado.



O prejuízo causado pelos roubos é estimado em R$ 500 mil. Foram apreendidos celulares, diversos fios de cobre desencapados, além de veículos utilizados nos crimes e uma balança.

Os policiais iniciaram as investigações sobre esse grupo criminoso há cerca de seis meses, depois de diversas ocorrências de furtos de fios de cobre, que tinha vítimas prestadoras de serviços públicos de energia elétrica, saneamento e unidade do sistema local de saúde, empresas privadas no ramo de siderurgia e indústria química, entre outras.



Os suspeitos também são investigados pelo furto de cerca de 10 toneladas de trilhos ferroviários em uma estação na zona rural de Carmo do Cajuru.

Segundo a delegada Ana Paula Rodrigues, da Delegacia de Furtos e Roubos de Divinópolis, os criminosos são indivíduos envolvidos efetivamente nos furtos, bem como aqueles que adquirem ilegalmente o material furtado, devido aos danos resultantes do crime.

“Além das perdas financeiras, os crimes em apuração geram diversos prejuízos para a sociedade, em especial na prestação de serviços públicos, como a interrupção nos serviços de energia elétrica e no abastecimento de água”, diz.

Os presos foram encaminhados ao sistema prisional. “Ao final do inquérito eles poderão responder pelos crimes de receptação e furto qualificados, além de organização criminosa”, informa o delegado regional, Cleovaldo Marcos Pereira.

As investigações, segundo o chefe do 7º Departamento de Polícia Civil, delegado-geral Flávio Tadeu Destro, prosseguirão com o objetivo de realizar nova prisões, o que deve resultar em novas operações.



As investigações foram conduzidas pela Agência de Inteligência da Delegacia Regional em Divinópolis, e contou com o apoio aéreo da Coordenação Aerotática (CAT) da PCMG para o cumprimento dos mandados. Ao todo, foram empenhados 68 policiais civis e 16 viaturas.