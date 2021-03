Governo de MG anuncia pagamento de R$ 750 mil para catadores de recicláveis

Os catadores beneficiados são associados a uma das 70 cooperativas que fazem parte do programa Bolsa Reciclagem (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Bolsa Reciclagem. O novo pagamento é referente ao material coletado nos centros urbanos do estado no primeiro trimestre de 2020. O governo de Minas anunciou, nesta terça-feira (9/3), o pagamento de R$ 750 mil para os catadores de materiais recicláveis vinculados ao programa. O novo pagamento é referente ao material coletado nos centros urbanos do estado no primeiro trimestre de 2020.

O Bolsa Reciclagem é um incentivo financeiro trimestral para as cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis para estimular a segregação, o enfardamento e a comercialização de materiais como papel, papelão e cartonados, plásticos, metais, vidros e outros resíduos pós-consumo.

Podem participar cooperativas ou associações que estejam legalmente constituídas há mais de um ano, que tenham como cooperados ou associados somente pessoas capazes, que atuem com os materiais indicados pelo programa e, caso tenham filhos em idade escolar, que eles estejam regularmente matriculados e frequentes em instituições de ensino.

O número de associações beneficiadas neste momento é menor do que as 145 inscritas no Bolsa Reciclagem por conta da pandemia, que levou à suspensão das atividades em alguns municípios.



De acordo com o governo de Minas, há previsão de pagamento de mais uma parcela para o mês de março, no valor de R$ 750 mil, referente ao segundo trimestre de 2020 do programa.

