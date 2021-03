COVID-19: Ipatinga tem só 1 vaga de UTI disponível e beira o colapso

Para tentar conter o avanço da COVID-19, os vacinadores de Ipatinga estão indo às casas dos idosos para imunizá-los (foto: Prefeitura de Ipaginga/Divulgação)

O percentual alarmante corresponde à ocupação de 44 dos 45 leitos UTI COVID-19 SUS disponíveis no município, para pacientes de Ipatinga e de cidades da macrorregião de Saúde. Há apenas 1 vaga.









Na enfermaria COVID-19 SUS, a taxa de ocupação chegou aos 67% nesta terça-feira. Ipatinga tem 75 leitos de enfermaria para tratamento da COVID-19. Atualmente, 50 estão ocupados por 22 ipatinguenses e 28 pacientes de outras cidades da região.





Na tarde desta terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde promoveu uma reunião para discutir o problema e traçar soluções, que serão finalizadas nesta quarta-feira (3/3), com divulgação para as comunidades da macrorregião de saúde.



Números de mortes e casos



Apesar da situação crítica na ocupação de leitos, Ipatinga não registrou mortes pelo novo coronavírus nesta terça-feira.



Desde o início da pandemia, em março de 2020, a cidade registra a marca de 420 óbitos e 19.862 casos confirmados de COVID-19.

A Prefeitura de Ipatinga tem adotado medidas para tentar conter o avanço da doença. A principal é a vacinação de idosos, com idade entre 85 e 89 anos, iniciada nessa segunda-feira (1º/3).





A Secretaria Municipal de Saúde está realizando uma força-tarefa a fim de acelerar a vacinação, com a atuação de 14 equipes de vacinadores com a missão de imunizar, em domicílio, 1.752 pessoas na faixa de 85 a 89 anos.

A expectativa da SMS é concluir até sexta-feira (5/3) a imunização desse público, iniciando em seguida o atendimento aos 3.102 do grupo de 80 a 84 anos.

