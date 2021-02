Frente fria traz chuva a BH e todo o estado nesta sexta (26/02); confira

Chuva na manhã desta sexta-feira (26/02) no bairro Funcionários, região Centro-Sul de Belo Horizonte. Aumento da nebulosidade deixa dia chuvoso e com temperaturas mais amenas na capital e em quase todas as regiões de Minas Gerais (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

permanece instável eme na maior parte do estado nesta sexta-feira (26/02), segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (). O avanço de umavinda do litoral paulista aumenta a nebulosidade e deixa a temperatura mais amena na maioria das regiões de

Na capital, após manhã com céu aberto e sol, a previsão para o restante do dia é de céu nublado, com grande chance de chuvas e trovoadas no decorrer de toda tarde. A menor temperatura hoje foi 17.6°C e a máxima não passa de 27°C.

O Inmet registra possibilidade elevada de chuva nas regiões Noroeste, Norte, Central, Triângulo, Oeste e Sul de Minas Gerais, onde o céu permanece nublado durante toda a sexta-feira.

Apenas a faixa leste do estado permanece com o céu parcialmente nublado e com menor chances de chuvas.

A mínima do estado foi 12.6°C em Monte Verde, no Sul de Minas Gerais. A máxima, prevista para a tarde, pode ser de 34°C, em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

*estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira