COVID-19: PBH estuda modificações na recomendação para a volta às aulas

Isso porque o comitê de enfrentamento à pandemia de COVID-19 trabalha com novos parâmetros para a flexibilização. Reunião entre os membros nesta quarta-feira (24/2) vai discutir a possibilidade de estabelecer uma data. Em janeiro, a PBH já havia sinalizado que havia chance de retorno das aulas presenciais no início de



O infectologista Estevão Urbano, que integra o comitê, explica que novos estudos indicam um retorno com segurança com o índice superior ao 50 contaminados por 100 mil habitantes, divulgado anteriormente pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).





"Acompanhamos um estudo norte-americano respeitado para obter os nossos parâmetros. Entendendo que o critério era muito rigoroso – difícil de atingir a curto prazo – e diante dos prejuízos para as crianças, o estudo indica seguro tolerar entre 100 e 150 novos casos por 100 mil habitantes, embora o ideal seja abaixo de 50", explicou.É importante ressaltar que, para a reabertura, os números devem permanecer em queda.O especialista ainda explica que seguirá a "coerência" ao acompanhar os novos números do estudo. "Além disso, já tivemos estudos que indicam que a criança é sim menos afetada pela".

Estevão explica que, nesta segunda-feira (22/2), a capital conta com 200 novos casos por 100 mil habitantes. "Estamos em queda. Em janeiro, quando fechamos a cidade, contávamos com a transmissão de 500 novos casos por 100 mil habitantes", pontuou.



O especialista ressalta que os números são analisados diariamente e que é preciso ter atenção com a nova cepa do novo coronavírus: "Analisamos a pandemia um dia após o outro. Se houver mudança, as regras também mudam".

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), por meio da Secretaria Municipal de Saúde, informa que, em conjunto com o Comitê de Enfrentamento à COVID-19, está fazendo modificações na recomendação para adequá-la à realidade da população do município."A data para retorno das aulas presenciais será informada em momento oportuno."A Secretaria Municipal de Educação reforçou que a data exata para a volta às aulas será indicada pelas autoridades de saúde do município, como já havia destacado o prefeito Alexandre Kalil na semana passada