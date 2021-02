Cão de faro Scott aponta esconderijo de 207 barras de maconha em Esmeraldas

(foto: foto: Polícia Militar de Minas Gerais)



Na madrugada desta quinta-feira (18/2), um homem, de 28 anos, foi preso em flagrante com 207 barras de maconha escondidas em uma chácara, no município de Esmeraldas, a 58 quilômetros de Belo Horizonte. A operação, realizada pela Polícia Militar, contou com a ajuda de um cão farejador, batizado como Scott, que apontou o esconderijo das drogas dentro de colchões armazenados no local.

Além das 207 barras de maconha, foram encontrados oito porções de maconha, uma balança de precisão, um celular, material para dolagem e anotações de contabilidade do tráfico.

O material encontrado seria distribuído na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do estado.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.