Homem suspeito de roubar casas de luxo na Grande BH é recapturado

Na foto, material recuperado com o suspeito (foto: Polícia Civil/ Divulgação)

No decorrer das apurações, a corporação levantou que o investigado integra um grupo suspeito da prática de diversos furtos e roubos, valendo-se de arrombamento para acessar os imóveis. O delegado informa que o procedimento investigativo aponta prejuízo às vítimas estimado em meio milhão de reais.

Um homem, de 30 anos, suspeito dedeem BH e na Região Metropolitana foi recapturado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nessa quinta-feira (18/2). Ele foi preso durante uma operação em Ribeirão das Neves, na Grande BH.De acordo com o delegado Daniel Balthazar, em 21 de janeiro, o homem foi preso após ser indiciado por furtos e roubos de, pelo menos. "Em 2 de fevereiro, ele fugiu do Centro de Remanejamento do Sistema Prisional (Ceresp) Gameleira. E, na data dessa quinta-feira, o localizamos escondido em uma casa em Ribeirão das Neves", disse. O homem resistiu, mas foi preso.Segundo Coutinho, o suspeito não forneceu detalhes acerca da evasão do sistema prisional. “Creio que as circunstâncias devam estar em apuração no órgão responsável. Conforme registro de ocorrência, foi constatado um arrombamento em uma das janelas do parlatório do presídio e que ele teria fugido dessa forma”, observa."Acreditamos que a organização é composta por dois ou quatro criminosos", acrescentou.Quando o investigado foi preso, em janeiro, os policiais civis recuperaram diversos objetos subtraídos das vítimas, como televisões, perfumes e relógios, além de uma arma de fogo furtada na residência de um agente de segurança em Belo Horizonte.Durante a ação, também foram apreendidos dois veículos utilizados nos crimes – um carro e uma motocicleta –, além de um terceiro automóvel, que estava em posse do suspeito.O suspeito já tem passagem por roubo, furto, porte ilegal de armas e homicídio. Ele foi levado para um presídio em Carma do Paraíba, na Região do Alto Paranaíba. As buscas continuam para localizar os outros criminosos.