IPVA 2021: pagamento da 2ª parcela começa nesta quinta (18/2); veja tabela

Trânsito em via de Belo Horizonte. Escala de pagamento da 2ª parcela do IPVA 2021 em Minas Gerais se inicia nesta quinta-feira, 18 de fevereiro (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Começa nesta quinta-feira (18/2) a escala de vencimentos dado Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores () 2021 para oss licenciados em. A ordem tem início com as placas de final 1 e 2 e segue sempre com dois finais de placa por dia, até 24 de fevereiro, se encerrando com os dígitos 9 e 0.

(foto: EM/D.A Press)

Como Pagar

Para emitir a guia de arrecadação, é necessário acessar o site da SEF.

O governo de Minas ressalta que não envia SMS, boleto por email nem por correio.

O pagamento pode ser feito a partir desta terça-feira (1/12), diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes arrecadadores – Bradesco, Mercantil do Brasil, Caixa Econômica Federal, Casas Lotéricas, Mais BB, Banco Postal, Santander e SICOOB –, bastando informar o número do Renavam do veículo. O Banco do Brasil e o Itaú aceitam o pagamento apenas de correntistas.%u2028

O pagamento fora do prazo gera multa de 0,3% ao dia (até o 30º dia), e de 20% após o 30º dia, além de juros calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic).

Veja o guia do Estado de Minas e tire as principais dúvidas sobre o IPVA 2021 em Minas Gerais



*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira