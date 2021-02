Ônibus de turismo, que seguia de Nanuque para SP, pega fogo na BR 116

O ônibus ficou quase que totalmente destruído pelas chamas, que começaram na parte traseira. Motorista suspeita que as chamas tenham se formado por causa de uma pane na parte elétrica (foto: Roberto Higino Divulgação)

Um, que saiu de, no Vale do Mucuri, com destino a São Paulo, SP,no perímetro urbano depróximo ao Bairro Planalto. A fumaça do incêndio foi vista de vários pontos da cidade no fim da tarde desta terça-feira (16/2).









Motoristas e motociclistas que viam a fumaça e as chamas, começaram a buzinar e acenar para o motorista do ônibus e para os passageiros, mostrando que o fogo já estava se alastrando. O motorista parou na margem da rodovia e acionou o Corpo de Bombeiros.





A fumaça do incêndio no ônibus foi vista em vários pontos de Governador Valadares, como no alto do Bairro santo Agostinho, ao cair da tarde (foto: Tim Filho) Os passageiros desceram rapidamente do ônibus e conseguiram retirar as malas dos bagageiros e amontoar no acostamento da rodovia. O motorista, assustado, disse que a causa do fogo pode ter sido uma pane no sistema elétrico do veículo, mas evitou dar detalhes sobre o sinistro.





As viaturas do Corpo de Bombeiros chegaram rapidamente e os militares conseguiram controlar o fogo. Os passageiros ficaram na margem da BR 116 em um local que não havia como se proteger da chuva fina que começou a cair no início da noite em Governador Valadares.





Pra complicar ainda mais a situação, todos ficaram na escuridão, porque desde a madrugada de hoje, toda a região do Bairro Planalto está sem energia elétrica por causa da chuva forte que caiu em Governador Valadares durante a madrugada. A empresa responsável pelo transporte providenciou um outro ônibus para continuar a viagem até São Paulo.