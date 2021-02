Acusados de matar homem na Virada Cultural de BH, em 2014, vão a júri

Crime aconteceu durante a Virada Cultural de BH, em 2014 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) júri. O crime aconteceu durante a ‘Virada Cultural’ de Belo Horizonte, em 31 de agosto daquele ano. A vítima era Humberto Sena, que foi gravemente ferido com golpes de canivete no abdômen e uma garrafada na cabeça. Dois homens acusados de homicídio em 2014 serão levados a. O crime aconteceu durante a ‘Virada Cultural’ de Belo Horizonte, em 31 de agosto daquele ano. A vítima era Humberto Sena, que foi gravemente ferido com golpes de canivete no abdômen e uma garrafada na cabeça.

Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Breno Stanlley e Gabryel Kristian golpearam a vítima com um canivete, o que lhe causou graves ferimentos, sendo levado ao Hospital João XXIII às pressas.



Ele ficou internado durante 22 dias, mas não resistiu e morreu de falência múltipla dos órgãos.



As versões

Na denúncia, consta que Humberto abordou uma garota sem saber que ela era namorada de Breno e irmã de Gabryel.



A atitude incomodou os rapazes e, por causa disso, Breno teria tirado um canivete do bolso e golpeado a vítima.



Ao cair no chão, Humberto ainda teria levado uma garrafada na cabeça, desferida por Gabryel.

A defesa de Breno alegou que o canivete era instrumento de trabalho dele, que trabalhava como instalador de faixas. Que em momento algum houve intenção de esfaquear Humberto e que, durante a briga, ele pode ter sido perfurado no instante em que caiu por cima do autor.



Mas o relatório de necropsia diz o contrário.

Segundo a tese de Breno, foi somente uma facada ‘sem querer’ e no relatório constam três perfurações.



O juiz alegou, com base em provas, que as garrafadas na cabeça da vítima, após ela já ter sido esfaqueada, não tiveram relação com a morte.



Além disso, Gabryel admitiu ter atingido Humberto com a garrafa, mas em defesa de agressão a sua irmã.

