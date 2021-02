Zema sobre novo acidente no Anel: 'Isso vai mudar'

Acidente no Anel Rodoviário deixou feriados na manhã desta sexta-feira (05/02) (foto: Jorge Lopes/EM/D.A Press) esse tipo de situação ‘vai mudar’. Após o grave acidente no Anel Rodoviário , em Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (05/02), o governador Romeu Zema usou seu perfil em uma rede social para dizer que

Os acidentes no Anel Rodoviário de BH envolvendo carretas e vítimas se repetem o tempo todo, mas isso vai mudar. Entre as diversas ações previstas nas medidas de reparação pela tragédia em Brumadinho está a obra do Rodoanel... (siga a thread%uD83D%uDC47) https://t.co/N2RC5OPyB0 %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) February 5, 2021



Inicialmente, a ideia do projeto é ter nove quilômetros passando em Brumadinho, 18km por Betim e 20km pelos municípios atingidos pela lama da barragem.

Zema já havia falado que a construção do Rodoanel beneficiaria a economia do estado, já que o principal polo industrial de Minas é a RMBH e atualmente sofre com a logística, que será resolvida com a construção da via. Além desse benefício, na publicação ele afirma que cerca de 1 mil acidentes poderão ser reduzidos.

...que além de contribuir para o desenvolvimento econômico, vai diminuir o trânsito de caminhões no local, podendo reduzir 1 mil acidentes por ano. Hoje lançamos a consulta pública sobre a construção do Rodoanel Metropolitano, que vai ligar importantes polos econômicos de Minas. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) February 5, 2021



A intenção é, também, ampliar a malha viária do estado e diminuir o trânsito de caminhões no anel viário, o que, consequentemente, irá reduzir o número de acidentes causados no local.

A obra também vai ampliar a malha viária do estado e garantir melhor qualidade de vida para as pessoas. Lembrando que dos 100 km de extensão, quase metade passa pelos municípios atingidos pelo rompimento. Serão muitos os benefícios gerados pelo Rodoanel da RMBH para os mineiros. %u2014 Romeu Zema (@RomeuZema) February 5, 2021



*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa