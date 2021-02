Polícia Militar apreende grande quantidade drogas no interior e em BH

Droga estava escondida em carro (foto: Divulgação/PMMG) carregamento de drogas avaliado em R$ 529 mil, vindo de São Paulo, e que seria distribuído nas cidades do Sul de Minas foi apreendido pela Polícia Militar de Guaxupé. Um homem de 23 anos foi preso e foram apreendidos 23 tabletes de maconha e 17 tabletes de crack, R$ 68,35, um automóvel e um aparelho celular. A carteira de motorista do preso e o documento do veículo foram recolhidos. Um, vindo de São Paulo, e que seria distribuído nas cidades do Sul de Minas foi apreendido pela Polícia Militar de Guaxupé. Um homem de 23 anos foi preso e, R$ 68,35, um automóvel e um aparelho celular. A carteira de motorista do preso e o documento do veículo foram recolhidos.

Na tarde de quarta-feira (02/02), militares da 79ª Cia PM receberam informações da Polícia Militar da cidade de Cajuru, em São Paulo, informando que dois veículos, um Honda Fit e um Chevrolet Cobalt, ambos pretos, foram abordados em um canavial, entre os municípios de Ribeirão Preto e Cajuru. Ambos tinham placas de Alfenas e foram liberados após a revista, uma vez que os militares paulistas não encontraram nada de ilícito, mas o Cobalt permaneceu no local porque o motor do mesmo fundiu.









Ao avistarem o Honda Fit, que seguia no sentido de Alfenas, os policiais saíram atrás deste, sinalizando para que parasse. O motorista do Honda Fit acelerou. Os policiais foram atrás e fizeram o cerco ao veículo.





Na verificação do veículo, as suspeitas dos militares mineiros se confirmou.

O motorista demonstrou nervosismo e também começou a se contradizer durante a vistoria do automóvel. Foram encontrados parafusos soltos no banco traseiro. Uma sacola estava no banco dianteiro e possuía odor de entorpecente. No porta-luvas e no encaixe com a caixa de ar dianteira foram localizados pontos com cola de cor amarelada, e ao abrir o encaixe foi detectado um dispositivo eletrônico usado para ocultação da droga na caixa de ar.





Além disso, 17 tabletes de crack foram encontrados amarrados com barbantes. Continuando a vistoria foram encontrados mais seis tabletes da mesma droga. Cada tablete tem um valor em torno de R$ 23 mil, totalizando R$ 529 mil.

Flagrado, o motorista contou que levava o carregamento de droga de Ribeirão Preto para Alfenas, e que estava sendo ameaçado para fazer o serviço. Contou ainda que ao ser abordado pela PM de São Paulo, a droga já estava no carro. “Não conseguiram encontrá-la e assim, fui liberado para prosseguir a viagem”, disso o homem, que foi preso e levado para a Delegacia de Guaxupé, juntamente com a droga.





Em BH





Três apreensões de drogas foram realizadas pela Polícia Militar na últimas horas em Belo Horizonte. No Bairro Dom Silvério, um esconderijo de drogas foi descoberto e dois traficantes foram presos. Foram apreendidos 1.600 pinos de cocaína, 300 buchas de maconha e três revólveres.





No Beco Santa Efigênia, no Morro do Papagaio, durante o patrulhamento, os militares apreenderam, um revólver, 138 pedras de crack, 104 pinos de cocaína e R$ 437,00 em dinheiro. Um homem foi preso.





Uma grande quantidade de pinos de cocaína, 3.323 pinos, foram apreendidos pela Rotam, no Bairro Lagoa. A partir de informações anônimas, os militares estouraram um local de refino de drogas. Três homens, de 18, 20 e 21 anos, foram presos, além de uma arma de fogo apreendida.