Maria Fumaça que liga São João del-Rei a Tiradentes volta a circular

O trem turístico está circulando desde 1881, é a mais antiga Maria Fumaça a rodar no Brasil (foto: Divulgação/VLI)

Uma das principais atraçõesda região do Campo das Vertentes, oque liga as cidades de, voltará a circular a partir desta sexta-feira (5/2). As viagens estavamhá quase dois meses em decorrência da pandemia da





A Maria Fumaça é a mais antiga em circulação no Brasil, sua primeira viagem foi em 1881. Na época, transportou o imperador Dom Pedro II. Atualmente, é uma das atividades turísticas “obrigatória” para quem visita uma das cidades.

De acordo com a VLI, a retomada do serviço ocorre com a adesão de uma série de medidas para garantir a plena segurança dos passageiros e dos empregados no embarque, durante a viagem e no desembarque.

“Os protocolos seguem as determinações do Ministério da Saúde, regulamentos da Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa) e estão alinhados às diretrizes de saúde estaduais e municipais”, afirma a instituição.

Dentre as principais medidas de prevenção está a redução da grade de trens, a redução da disponibilidade de assentos, higienização dos assentos antes de cada passeio, instalação de tapetes higienizadores e dispensadores de álcool em gel, aferição de temperatura dos passageiros e a obrigatoriedade do uso de máscaras.

A venda de passagens será feita por meio das bilheterias, nas estações de ambas as cidades, e pelo site da VLI. A tarifa inteira sai a R$ 70 (ida) e R$ 80 (ida e volta).

Confira os horários de funcionamento para fevereiro:

Bilheterias

São João del-Rei

Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 8h às 12h; 13h às 17h

Domingo: 8h às 12h

Tiradentes

Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 08h às 12h; 13h às 17h

Domingo: 8h às 12h

Horários de partida dos trens

São João del-Rei a Tiradentes

5/2 (sexta-feira) – 10h

6/2 (sábado) – 10h e 13h30

7/2 (domingo) – 10h

12/2 (sexta-feira) – 10h (Carnaval)

13/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30 (Carnaval)

14/2 (domingo) – 10h, 13h30 e 15h30 (Carnaval)

15/2 (segunda-feira) – 10h e 13h30 (Carnaval)

19/2 (sexta-feira) – 10h

20/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30

21/2 (domingo) – 10h 26/2 (sexta-feira) – 10h

27/2 (sábado) – 10h, 13h30 e 15h30

28/2 (domingo) – 10h

Tiradentes a São João del-Rei