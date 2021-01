Estrangeiro morre afogado em cachoeira na Serra do Cipó

Resgate na tarde deste sábado (30/01) (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação )

Uma pessoa morreuna tarde deste sábado (30/01), em umanado, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Trata-se de um homem, de 28 anos, de Gana, na





Populares acompanham o resgate dos bombeiros na Serra do Cipó (foto: Corpo de Bombeiros/divulgação )

Em Betim

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele estava na Cachoeira de Baixo, próximo do 'Pedrão', na fazenda Monjolos, perto da Pousada Solar dos Ipês. Ele foi retirado das águas, mas não retomou aA morte foi confirmada no local pelo médico tripulante da Aeronave Arcanjo do Corpo de Bombeiros e pelo médico do posto de saúde da região.Ainda não foi esclarecido o que teria causado o afogamento. A perícia e o rabecão foramO Corpo de Bombeiros também estava mobilizado para encontrar uma pessoa que desapareceu em uma lagoa em Betim, também na tarde deste sábado. No fim da tarde, foi encontrado o corpo de um jovem de 25 anos.

De acordo com a corporação, o acidente ocorreu em um lugar conhecido como Três Lagoas. Uma pessoa, ainda sem identificação, pulou nas águas, submergiu e não retornou. Testemunhas pularam em seguida para ver se encontravam o afogado, mas não conseguiram achá-lo.