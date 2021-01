Reforço de imunizante para os municípios

Parte dos 350 mil doses que serão distribuídas na segunda-feira são CoronaVac, mas também será distribuída a da Oxford (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)







O governo de Minas Gerais começa na segunda-feira a distribuição de uma nova remessa de vacinas contra a COVID-19. No total, cerca de 350 mil imunizantes chegarão aos 853 municípios do estado. Ao contrário da primeira remessa, dessa vez o governo vai distribuir duas vacinas diferentes: a CoronaVac (Butatan/Sinovac Biotech) e a AstraZeneca (Oxford). A primeira fase de distribuição contou apenas com ampolas produzidas pelo Instituto Butantan em parceria com a chinesa Sinovac.

A cidade que mais vai receber doses foi Belo Horizonte: 59.534 (40.820 da AstraZeneca e 18 mil do Butantan). Na sequência, aparecem Juiz de Fora (12.576), Uberlândia (10.746), Contagem (10.556) e Uberaba (5.568). Por outro lado, sete prefeituras vão receber apenas 46 ampolas no total: Wenceslau Braz, Serra da Saudade, Senador José Bento, Paiva, Consolação, Cedro do Abaeté e Aracitaba. Os dados são da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG).

A logística de distribuição vai contar com aeronaves das polícias Civil e Militar, Corpo de Bombeiros, Gabinete Militar do Governador e Defesa Civil estadual. O critério usado pelo estado para definir quantas doses cada prefeitura terá direito foi o número de profissionais de saúde de cada cidade. A aplicação correta das vacinas é de responsabilidade das próprias prefeituras. O mesmo vale para a retirada dos imunizantes nas 28 regionais de saúde.