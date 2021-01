Com aumento de casos e mortes, Ouro Preto retoma atividades não essenciais

Primeiro dia após publicação do decreto que libera abertura das atividades, a movimentação na cidade já aumentou. Prefeitura promete intensificar fiscalização no uso de máscaras (foto: Divulgação/Leandro Borba) Plano Minas Consciente já se refletiram no cenário da Praça Tiradentes, em Ouro Preto, Região Central de Minas Gerais, que está mais movimentada nesta sexta-feira (29/1). Foi publicado um decreto nessa quinta-feira (28/01) que revoga o que estava em vigor desde o dia 11 de janeiro e, mesmo na onda vermelha, serão retomadas as atividades não essenciais na cidade como academias, salões de beleza e templos religiosos. As mudanças nas regras dojá se refletiram no cenário da, Região Central de Minas Gerais, que está mais movimentada nesta sexta-feira (29/1). Foi publicado um decreto nessa quinta-feira (28/01) que revoga o que estava em vigor desde o dia 11 de janeiro e, mesmo nana cidade como academias, salões de beleza e templos religiosos.

LEIA MAIS 11:18 - 29/01/2021 COVID-19: Sete Lagoas permite reabertura do comércio a partir deste sábado

14:34 - 11/01/2021 Confira o que pode funcionar em Ouro Preto a partir desta segunda (11/01)

19:05 - 27/01/2021 Entenda como vai funcionar a nova 'onda vermelha' do Minas Consciente novo decreto vai seguir as diretrizes da terceira versão do programa estadual que modificou as regras permitindo os funcionamento de todas as atividades comerciais em todas as ondas.



Outra mudança será no distanciamento das pessoas que antes eram de dois metros e agora serão três metros. Os estabelecimentos deverão modicar as faixas de distância e o limite de ocupação será de 50%. vai seguir as diretrizes da terceira versão do programa estadual que modificou as regras permitindo os funcionamento de todas as atividades comerciais em todas as ondas.Outra mudança será no distanciamento das pessoas que antes eram de dois metros e agora serão três metros. Os estabelecimentos deverão modicar as faixas de distância e o limite de ocupação será de 50%.

O que não mudou foi o aumento do número de casos e mortes na cidade. De acordo com o boletim epidemiológico, no dia 11 de janeiro a cidade estava com 1.728 casos confirmados, 14 pessoas internadas e 43 mortes confirmadas. No atual boletim publicado nessa quinta-feira (28/01), os casos confirmados já são 2.248, pacientes internados são 22 e mais três mortes confirmadas, com total de 46. A taxa de ocupação nos leitos de UTI permanece o mesmo, com 100%.

Em pronunciamento nas redes sociais da Prefeitura de Ouro Preto, o prefeito Angelo Oswaldo afirma que as normas que antes estavam vigentes eram muito restritivas e a prefeitura, por fazer parte do Plano Minas Consciente, teve de aderir às limitações e agora com o abrandamento as atividades poderão voltar a funcionar.

Para conter o relaxamento por parte da população que tem andado sem máscara na cidade, a prefeitura iniciou a fiscalização por meio da Guarda Municipal e Posturas nas ruas e comércios. Quem não estiver cumprindo as normas como o uso de máscara será multado em R$99,15.