Saúde admite que conversas com Sinopharm 'não evoluíram da forma desejada'

O governo do estado afirma, ainda, estar aberto a negociações com laboratórios (foto: AFP / Andrej ISAKOVIC) governo de Minas Gerais admitiu, nesta quinta-feira (28/01), que as conversas com o laboratório chinês Sinopharm, que visavam à produção e a testagem de vacinas contra a COVID-19, ‘não evoluíram da forma desejada’. O Estado de Minas mostrou que a farmacêutica havia havia firmado um acordo inicial com o Executivo para a produção e testes clínicos dos imunizantes, , nesta quinta-feira (28/01), que as conversas com o laboratório, que visavam à produção e a testagem de vacinas, ‘não evoluíram da forma desejada’. O Estado de Minas mostrou que a farmacêutica havia havia firmado um acordo inicial com o Executivo para a produção e testes clínicos dos imunizantes, que naufragou após uma gafe diplomática.





Segundo texto encaminhado pela Secretaria de Estado de Saúde, a empresa deixou de apresentar informações importantes sobre o processo produtivo. “Durante a pandemia, o tempo de ações e de negociações deve ser o mais rápido possível, desde que não comprometa as questões de segurança. Sem acesso a essas informações e a dados estratégicos, não é possível concluir uma tratativa”, diz trecho do texto.





O Executivo estadual aponta, ainda, a ausência de informações sobre as fases iniciais de produção da vacina. O memorando de entendimentos assinado pelas partes — e obtido pelo Estado de Minas — mostra o princípio de acordo para cooperação em teste clínicos da terceira fase de produção, transferência de tecnologia e distribuição das doses.





O governo do estado afirma, ainda, estar aberto a negociações com laboratórios e afirma que, para a adequada produção dos imunizantes, além da transferência de tecnologia, seria necessário aprimorar a planta de trabalho da Funed .









*O comunicado certamente deixa muitas perguntas sem resposta, como por exemplo: "Se o laboratório deixou de apresentar os estudos das fases 1 e 2, o que comprometeria questões de segurança, por que o governo prosseguiu com as conversas? Vale lembrar que foi a Sinopharm - e não o estado - quem interrompeu a cooperação técnica.





Este e outros questionamentos foram encaminhados ao Executivo.





Quanto à gafe diplomática, o Secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo Amaral, admitiu à TV Globo que uma reunião acabou desmarcada por conta do fuso-horário. A reportagem tentou, durante toda a tarde, entrevistar o chefe da saúde estadual.

Confira a íntegra da nota da Secretaria de Estado de Saúde (SES)

Sobre as negociações que foram feitas com o laboratório Sinopharm, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG esclarece que:





- A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG tem como princípio garantir a segurança e atenção às questões sanitárias em debates sobre medicamentos, fases de testagem e eventual produção de imunizantes.





- Durante a pandemia, o tempo de ações e de negociações deve ser o mais rápido possível, desde que não comprometa as questões de segurança. Sem acesso a essas informações e a dados estratégicos, não é possível concluir uma tratativa.





- Pela ausência dessas informações, inclusive de dados sobre as fases 1 e 2, as negociações com a Sinopharm não evoluíram da forma desejada.





- A SES/MG esclarece ainda que, segue em tratativas com diversos laboratórios para parcerias em fases de testagem, visando garantir prioridade na aquisição de vacinas, que seriam repassadas ao Ministério da Saúde.





- A eventual produção de imunizantes pela Fundação Ezequiel Dias- FUNED poderá ser realizada, desde que haja transferência de tecnologia e adequações na planta da Fundação. A estrutura atual, diferente da existente no Instituto Butantã e na Fundação Oswaldo Cruz, não permite a produção imediata de imunizantes contra a covid-19. Uma eventual produção deve levar em conta também o acesso a insumos, hoje em falta em todo o mundo.





- Cabe lembrar que o coronavírus apresenta mutações. Por isso, o debate sobre a produção de vacinas contra ele não se esgota neste momento.





- A SES/MG e o Governo de Minas estão garantindo o acesso de todos os mineiros que desejam vacinar-se contra a Covid-19. Até o momento, já foram recebidas mais de 855 mil doses, que vêm sendo distribuídas aos municípios mineiros, na maior operação de vacinação da história do Estado.